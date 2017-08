Es ist immer wieder interessant zu sehen, was alles in einem einzigen Jahr passieren kann. Letztes Jahr wollten noch einige Leute versuchen, Java EE zu retten und dessen Erbe zu beschützen. Mitglieder der großen Community hatten seinerzeit zu diesem Zweck die „Java EE Guardians“ formiert. Kurz darauf öffnete MicroProfile seine Tore, ein offenes Forum, das gegründet wurde, um Enterprise Java mit Microservices zu vermählen. Viele fragten sich im vergangenen Jahr, wie man Java EE am Leben erhalten könnte.

Nun, ein Jahr später, sieht es aus, als sei Java EE endlich auf dem rechten Pfad angelangt. Letzten Freitag kündigte Java EE Evangelist David Delabassee in einem Blog-Post an, dass mit der nahenden Veröffentlichung von Java EE 8 für Oracle die Möglichkeit bestehe, die Art und Weise der Entwicklung von Java EE zu überdenken. Ein agileres Java EE sei das Ziel, das besser auf die Veränderungen der Bedürfnisse von Industrie und Technologie reagieren könne.

We believe that moving Java EE technologies to an open source foundation may be the right next step, in order to adopt more agile processes, implement more flexible licensing, and change the governance process.

Bei Red Hat fand diese Entscheidung vollste Zustimmung. Das Unternehmen unterstrich in diesem Zuge noch einmal seinen Willen zur Unterstützung und Weiterentwicklung von Java EE. Red Hat machte dabei deutlich, dass Java EE in den Händen einer Open-Source-Foundation viele Vorteile genießen dürfte, zum Beispiel

die Open-Source-Kultur, die Red Hat ebenfalls begeistert lebe,

die Chance auf eine wachsende Community,

eine etwas tolerantere Lizenz, die die Mitarbeit erleichtern und neue Implementierungen bzw. Distributionen ermöglichen könnte,

die Flexibilität, sich schneller zu entwickeln und

eine Community-getriebene Führung und Verwaltung sowie Einbringungen und Feedback aus besagter Community.

Auch Payara Services begrüßt den Wechsel zu einem Open-Source-Modell:

Payara Services supports the move of Java EE to an OS model. As an open source company we stand ready to assist where we can! #JavaEE https://t.co/ftVb2YU6t4 — Payara (@Payara_Fish) 18. August 2017

Ist Oracles Entscheidung richtig? War sie überfällig? Das sagen die Experten

Unsere Experten

Ivar Grimstad: Ich halte das Ganze für eine großartige Idee! Es ist definitiv eine gute Gelegenheit für die Community, um noch weiter zu wachsen und anderen Anbietern durch eine tolerantere Lizensierung die Mitarbeit zu ermöglichen. Was das Timing angeht, sollten wir nicht in der Vergangenheit leben und uns nicht fragen, ob der Schritt hätte früher erfolgen sollen. Beginnt die Neulizensierung nach der Veröffentlichung von Java EE 8, haben wir ein starkes Fundament, auf dem wir aufbauen können.

Martijn Verburg: Die Entscheidung an sich ist fantastisch, hat aber leider einen Haken: Zu diesem Zeitpunkt ist Oracle nicht bereit, neben den Reference Implementations (RIs) und den Technology Compatibility Kits (TCKs) auch das Branding zu stiften. Dies wiederum bedeutet, dass sich das, was bei der Open-Source-Foundation entwickelt wird, nach aktuellem Stand nicht Java EE wird nennen dürfen. In meinen Augen würde sich das sehr negativ auf den Erfolg des Projektes auswirken.

Was auch immer bei einer Foundation entwickelt wird, dürfte sich nicht Java EE nennen.

Die Übersiedlung zu einer Open-Source-Foundation halte ich jedenfalls für überfällig. Auch wenn ich Oracles wirtschaftliche Gründe nachvollziehen kann, hätten sie möglicherweise rein kommerziell mehr aus Java EE herausholen können, wenn sie sich auf das Anbieten von Zusatzprodukten und die Öffnung neuer Märkte für die Java-EE-Technologie konzentriert hätten, während sie Java EE selbst Open Source zur Verfügung gestellt hätten.

Reza Rahman: Es ist in jedem Fall ein positiver Schritt. Unterm Strich ist es genau das, was viele große Anbieter schon seit langem in Bezug auf Java EE und auch Java selbst fordern, Oracle und Sun allerdings bislang ablehnten. Um ehrlich zu sein, ist es auch das, was sich die Community schon seit Ewigkeiten erhofft, sich aber nie zu fragen wagte. Insgesamt kann somit jeder gleichermaßen Java EE nach vorne bringen und ein essentieller Teil des Java-EE-Ökosystems werden.

Jetzt ist es an der breiten Community und der Industrie, das Beste daraus zu machen und Server-seitiges Java kurz- und mittelfristig auf einen stärkeren und offeneren Pfad zu führen. Ich hoffe außerdem, dass Oracle selbst sich auch weiterhin an der Entwicklung beteiligt und Teil einer rosigen Zukunft sein sowie selbige in der Cloud haben wird.

Wir sind allerdings noch ganz am Anfang und es gibt viele Details zu besprechen. Wir müssen alle weiter engagiert bleiben und darüber sprechen, was wir für den richtigen Weg halten. Wie man sieht, ist es so möglich, Dinge zu erreichen, die noch vor wenigen Monaten als unmöglich galten. Das Geheimnis ist es, prinzipientreu, konstruktiv, engagiert und beharrlich zu bleiben.

Oracle hat Java EE zu einer stabilen, ausgereiften und sehr modernen Plattform gemacht.

Josh Juneau: Ich denke Oracle trifft hier eine weise Entscheidung, die Java EE wirklich gut tun wird. Hinter Java EE steht eine große Community, die nach meinem Gefühl im Open Space gedeihen wird. Keine Ahnung, ob dieser Schritt bereits überfällig war, immerhin hat Oracle Java EE in den letzten Jahren zu einer stabilen, ausgereiften und sehr modernen Plattform gemacht. Ich persönlich denke zwar, dass es Zeit ist, Java EE offener zu machen, aber ich bin Oracle dankbar dafür, dass sie es in einen so guten Zustand gebracht haben, bevor sie diesen Schritt gehen.

Java EE dürfte sich nach dem Umzug zu einer Open-Source-Foundation nicht mehr Java EE nennen, wie Martijn Verburg oben erklärte. Reza Rahman hat auf Twitter unterdessen eine Umfrage zum Thema gestartet, ob Java EE umbenannt werden sollte und wenn ja, in was:

Should Java EE be renamed? If so, what should the new name look like? — Reza Rahman (@reza_rahman) 23. August 2017

Welche Foundation sollte die neue Heimat von Java EE werden? Eine neu zu gründende Java EE Foundation, Eclipse, Apache oder eine ganz andere Organisation?

Ivar Grimstad: Dazu habe ich keine wirkliche Meinung. Ich finde die Art und Weise, wie der JCP funktioniert und würde es begrüßen, wenn man dies beibehielte. Der JCP ist einer der Gründe dafür, dass Java und Java EE so erfolgreich sind.

Martijn Verburg: Die Eclipse Foundation und die Apache Software Foundation würden sich beide wunderbar dafür eignen, denn immerhin haben sie sich doch beide bereits seit langem als Heimat für Java-Technologien bewährt.

Reza Rahman: In meinen Augen sind die Eclipse Foundation und die Apache Software Foundation beide eine gute Wahl dafür. Es sprechen allerdings einige Gründe dafür, dass die Eclipse Foundation an dieser Stelle das Rennen machen wird. Das MicroProfile-Projekt ist bereits dort und die Eclipse Foundation eignet sich besser für großunternehmerische Stakeholder, die Java EE hat und auch, neben der Unterstützung durch Einzelpersonen, Communities und kleinere Anbieter, weiterhin brauchen wird. Ich denke nicht, dass es nötig ist, das Rad mit der Gründung einer weiteren Open-Source-Foundation neu zu erfinden. Die etablierte Präsenz einer bereits existierenden Foundation wird dabei helfen, mit Java EE einen frischen und starken Neubeginn durchzuführen.

Josh Juneau: So ganz hundertprozentig bin ich noch nicht sicher, welche Foundation die richtige wäre, dazu müsste ich mich erst eingehender mit den Kandidaten befassen. Es ist dabei natürlich zu beachten, dass Projekte wie MicroProfile in der Eclipse Foundation sehr gut aufgehoben zu sein scheinen. Aber auch die Apache Software Foundation ist nicht zu verachten, wo bereits etliche Projekte mit Bezug zu Java gehostet werden – und das seit Jahren. Auch Netbeans ist derzeit auf dem Weg, ein Apache-Projekt zu werden. Bei dem ganzen Übergang wird die Öffnung der TCKs eine zentrale Rolle spielen. Es macht also durchaus Sinn herauszufinden, welche Foundation den nahtlosesten Übergang garantieren kann.

Laut einer Umfrage von Reza Rahman sind 64 Prozent der 1.116 Teilnehmer davon überzeugt, dass die Apache Software Foundation die richtige Wahl wäre, 17 Prozent präferieren die Eclipse Foundation. Lediglich 11 Prozent sind dafür, dass Java EE weiterhin von Oracle verwaltet wird.

If Java EE were to be moved to a foundation outside Oracle, which one would you prefer? — Reza Rahman (@reza_rahman) 11. August 2017

Die ganze Idee, Java EE Open Source zu machen, wird weiterhin von der Community, den Lizenzinhabern und verschiedenen Foundations besprochen werden. Fakt ist, dass vor der Veröffentlichung von Java EE 8 nichts in dieser Richtung passieren wird.