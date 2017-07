Java EE 8: Lohnt sich das Warten?

So oft wie Java der Tod prophezeit wird, so oft wird auch Java EE dasselbe Schicksal versprochen. Jens Schumann (open knowledge) warf auf der JAX 2017 einen ehrlichen Blick auf den Stand und die Zukunft der Enterprise Edition.

Nicht mehr lange und Version 8 bringt neuen Schwung in die Java-EE-Plattform. Und auch Java EE 9, aka „The Cloud & Microservices Release“, soll bereits zwölf Monate später erscheinen. Doch während die EE-Community sich für diesen Schritt feiert, singen Branchenanalysten und Vertreter der aktuell angesagten Architekturansätze, von Microservices bis Cloud, das Lied vom Ende von Java EE. Zu den wesentlichen Kritikpunkten gehören die angeblich fehlende Innovationskraft sowie der Applikationserver als ausgedientes Monster historischer Zeit. Doch wo steht die Enterprise-Community im Jahr 2017 wirklich? Hat der Standard Java EE wirklich keinen Wert (mehr)? Oder gehört die Kritik eher in die Welt der Fabeln und Märchen, die in weiten Teilen ignoriert werden kann, sodass sich ein Warten auf EE 8++ in jedem Fall lohnt? Jens Schumann gab in seinem Talk auf der JAX 2017 einen umfassenden Überblick und einen Ausblick auf Java EE 8 und die Zukunft der EE-Spezifikation.

Java EE 8++ – is it worth waiting? from JAX TV on Vimeo.