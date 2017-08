Zeitgemäße Webentwicklung: Java EE oder JavaScript?

Java EE 8 wird noch in diesem Jahr erscheinen – doch ist die neue Version der Java Enterprise Edition wirklich die Antwort auf die Herausforderungen moderner Webentwicklung? Wir haben mit Sven Kölpin über das neue Release gesprochen. Außerdem klären wir, ob der Ansatz „Universal JavaScript“ eine tragfähige Alternative darstellt, und wie die Marschroute in Richtung Java EE 9 aussehen könnte.

JAXenter: Hallo Sven! Web-Apps on Steroids heißt Euer Workshop auf dem Java Enterprise Summit. Vorbei sind die Zeiten altbackener Webanwendungen. Was gehört deiner Auffassung nach in eine moderne Webanwendung, was gehört noch zur alten Welt?



Aus architektonischer Sicht ist heutzutage alles das modern, was in Richtung von Single-Page-Anwendungen geht.

Sven Kölpin: Moderne Webanwendungen können verschiedene Ausprägungen haben. Aus architektonischer Sicht ist heutzutage alles das modern, was in Richtung von Single-Page-Anwendungen geht. Dazu gehört ein möglichst zustandsloses Backend mit einer JSON-basierten API-Schnittstelle und ein auf JavaScript basierendes Frontend, das clientseitig gerendert wird.

Dieser Ansatz hat zwei wesentliche Vorteile gegenüber serverseitig rendernden Webanwendungen. Erstens skalieren Single-Page-Anwendungen in der Regel besser. Der Server kann ausschließlich als Datenlieferant agieren und muss sich nicht um die Verwaltung von Sessions oder um das Rendern der Benutzeroberfläche kümmern. Zweitens müssen im Vergleich zu klassischen Webanwendungen weniger Anfragen über das Netzwerk versendet werden, weil ein Großteil der UI-Logik und der Daten in den Browser verlagert sind.

Der Single-Page-Ansatz ist aber natürlich keine Lösung für jedes Problem. Es gibt viele Anwendungsfälle, in denen eine klassische, serverseitig rendernde Architektur sinnvoller ist. Selbstverständlich können auch solche Anwendungen auf eine „moderne“ Art umgesetzt werden. Für mich ist dazu der intensive Einsatz von JavaScript, auch wenn es nur für die DOM-Manipulation verwendet wird, sowie die Nutzung aktueller Browser-APIs (z.B. localStorage oder ServiceWorker) unabdingbar.



JAXenter: Ketzerisch könnte man fragen, warum denn überhaupt noch Java für Web-Apps nutzen? Geht das in Zeiten von Node.js, React und Angular nicht auch alles mit JavaScript?



Sven Kölpin: Der Hype, Node.js als serverseitige Alternative zu Java zu verwenden, ist keineswegs unberechtigt. Die Event-driven und Non-blocking I/O Architektur ermöglicht die Erstellung ressourcensparender und skalierbarer Anwendungen. Dazu kommt, dass während der Entwicklung nur noch eine Programmiersprache für Front- und Backend verwendet wird. Das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil (Stichwort: Universal JavaScript). Nicht ohne Grund ist Node.js deshalb ein fester Bestandteil in den Systemarchitekturen von Netflix, Paypal & Co.

Trotzdem gibt es natürlich Bereiche, in denen sich Java-Anwendungen besser eignen. So ist Node.js beispielsweise Single-Threaded – für Anwendungen mit CPU-intensiven Berechnungen ist Java also die bessere Wahl. Unabhängig von architektonischen Dingen spielen natürlich auch die Programmiersprache als solche, sowie die Enterprise-Fähigkeit eines Frameworks eine nicht unwesentliche Rolle. Auch hier hat Java als typsichere Sprache und dem Java-EE-Standard im Rücken wesentliche Vorteile. Zusätzlich gibt es auch in der Java-Welt Umsetzungen der Event-driven und Non-blocking-Architektur.

Java-Backends werden auch in den nächsten Jahren noch zuverlässige Datenlieferanten für JavaScript-Frontends bleiben.

Es ist also niemand gezwungen, auf Node.js zu wechseln, und Java-Backends werden auch in den nächsten Jahren noch zuverlässige Datenlieferanten für JavaScript-Frontends bleiben. Trotzdem solle man Node.js keineswegs ignorieren.



JAXenter: Wenn wir uns hier den aktuellen Java-EE-Standard ansehen – welche Teile davon sind aus deiner Sicht nicht mehr so ganz zeitgemäß, welche weisen in die Zukunft?

Sven Kölpin: Java EE ist eine sehr umfangreiche Spezifikation, in der es aus historischen Gründen viele APIs gibt, deren Verwendung aus heutiger Sicht nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Das ist aber gut so, denn im Enterprise-Umfeld hat man nicht immer nur mit den neusten Technologien zu tun. Vielmehr müssen technologische und architektonische Entscheidungen, die in der Vergangenheit noch als „Best Practices“ galten, viele Jahre weiter unterstützt werden.

Die wichtigste Spezifikation ist und bleibt für mich CDI, weil diese stets die Grundlage für bestehende und zukünftige APIs bildet. Im Zeitalter von Single-Page- und Microservice-Architekturen gewinnt zudem die JAX-RS-Spezifikation stetig an Bedeutung. Gleichzeitig beobachte ich, dass das Interesse an JSF immer weniger zu werden scheint – nicht zuletzt aufgrund des verheerenden Urteils im Technologie-Radar des Jahres 2015.



JAXenter: Bald steht ja das Java EE 8 Release an. Was ist an dem Release für dich spannend?



Für die Zukunft von Java EE wünsche ich mir vor allem kürzere Release-Zyklen und weniger politisches Hin und Her.

Sven Kölpin: Das Java EE 8 Release steht, wie schon Java EE 7, ganz im Zeichen moderner Webanwendungen und Web-APIs. Für mich ist es wichtig zu sehen, dass viele Features, die sich in den letzten Jahren bereits durch Bibliotheken von Drittanbietern etabliert haben, ihren Weg in den Standard finden. Konkret sind hier JSON-B, die Erweiterung von JSON-P sowie einige Features in JSF 2.3 zu nennen.

Spannend ist außerdem die neue Servlet-Spezifikation, mit der beispielsweise HTTP/2 Push implementiert werden kann. Das ist ein wichtiges Feature für die Umsetzung zukunftssicherer Webapplikationen. Auch die Unterstützung von Server-sent-Events (SSE) in der aktualisierten JAX-RS-Spezifikation ist für mich ein wichtiger Schritt, um die EE-Plattform modern zu halten.

JAXenter: Welche Umsetzungen wünscht du dir für Java EE 9?

Sven Kölpin: Für die Zukunft von Java EE wünsche ich mir vor allem kürzere Release-Zyklen und weniger politisches Hin und Her. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen technologische und architektonische Veränderungen viel schneller in den Standard integriert werden können. Für Java EE 9 würde ich mir einen stärken Fokus auf Event-driven und Non-Blocking I/O-Architekturen wünschen. Die Themen Cloud und Microservices bleiben natürlich auch spannend.

JAXenter: Vielen Dank für dieses Interview!

Sven Kölpin ist Enterprise-Entwickler, Speaker und Autor bei der open knowledge GmbH in Oldenburg. Schwerpunkt und Leidenschaft ist die Konzeption und Entwicklung von Web-Anwendungen.

