Java in der Cloud: Raus mit dem Alten und rein mit dem Neuen

In seiner Session von der DevOpsCon 2018 erklärt Sebastian Daschner, wie sich der Java Application Stack, die zugehörigen Open-Source-Technologien und das Java-Ökosystem verändern, um den Anforderungen der Cloud gerecht zu werden. Unser Speaker gibt eine Übersicht darüber, was sich bisher getan hat und was zukünftig zu erwarten ist. Ob verbesserter Speicherbedarf, neue Betriebsarten, unterschiedliche Deployment-Modelle oder sogar neue Hardware – die Zukunft von Java in der Cloud stellt immer höhere Anforderungen an Entwickler und IT-Teams. Frei nach dem Motto: „Raus mit dem Alten und rein mit dem Neuen.“

is a self-employed Java consultant, author and trainer and is enthusiastic about programming and Java (EE). He is the author of the book “Architecting Modern Java EE Applications”. Sebastian is participating in the JCP, helping forming the future standards of Java EE, serving in the JAX-RS, JSON-P and Config Expert Groups and collaborating on various open source projects. For his contributions in the Java community and ecosystem he was recognized as a Java Champion, Oracle Developer Champion and double 2016 JavaOne Rockstar. Besides Java, Sebastian is also a heavy user of Linux and container technologies like Docker. He evangelizes computer science practices on https://blog.sebastian-daschner.com, his newsletter, and on Twitter via @DaschnerS. When not working with Java, he also loves to travel the world — either by plane or motorbike.