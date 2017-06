Fails & Fixes: Dieser Code läuft nicht mit Java 9

Nicht alle Java-Projekte werden ohne Modifikationen auch mit Java 9 laufen. Zwar wurde die strikte Kapselung interner APIs durch das Jigsaw-Modulsystem mittlerweile aufgelockert – in Java 9 wird es also doch per Default möglich sein, über Reflection Zugriff vom Quellcode aus auf den Klassenpfad zu erhalten. Dennoch sind die Änderungen teils gravierend, sodass auch an unerwarteten Stellen Kompatibilitätsprobleme entstehen können. Eine Sammlung solcher Probleme hat nun Nicolai Parlog auf der Seite http://java9.wtf/ angeregt.

Die Idee ist hier, in kleinen Beispielen Kompatibilitätsprobleme mit Java-9-Migrationen zu sammeln, die der Community in ihrer Praxis begegnen. Gleichzeitig sollen, wenn möglich, Fixes für die Problemfälle demonstriert werden.

Parlog hat bereits vier solche Probleme vorgelegt:

Beispielsweise scheint der Java-9-Compiler durch die neuen Sprachfeatures bzw. die strikteren Typenchecks neue Kompilier-Fehler zu produzieren. Parlog berichtet über Fälle, in denen die Typen-Inferenz des Java-9-Compilers anders arbeitet als gewohnt.

In dem unteren Beispiel zeigt Parlog, dass Fehler bei Casts entstehen können. Die Zeile mit dem Kommentar „fail“ funktioniert nicht. Eine Lösung des Problems zeigt die Zeile mit dem Kommentar „pass“ (getestet mit Jigsaw-Build 172).

Aufgefallen ist zudem, dass sich das Verhalten des XML Transformer javax.xml.transform.Transformer in Java 9 verändert hat und die Performnace bei der Arbeit mit den Noto Sans fonts mit Java 9 in den Keller geht. Außerdem bearbeitet das Maven JAXB2 Plug-in wohl keine Schema Bindings in Java 9: