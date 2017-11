Die vorliegende Artikelserie zu Java 9 setzt sich aus Texten von Michael Indens Buch „Java 9 – Die Neuerungen“ zusammen, das beim dpunkt.verlag erschienen ist.

Nachdem wir im ersten Teil dieser Blog-Serie diverse kleinere Änderungen in der Syntax der Sprache Java kennengelernt haben, schauten wir uns im zweien Teil einige relevante Erweiterungen im JDK an, konkreter: im Process-API und den Collection-Factory-Methoden. Im dritten Teil soll es nun um die Ergänzungen im Stream-API gehen.

Das Stream-API mit dem Interface java.util.stream.Stream stellt eine der wesentlichen Neuerungen in Java 8 dar. Streams besaßen bereits von Beginn an ein recht umfangreiches API. Dieses wurde mit Java 9 nochmals leicht erweitert.

Zunächst schauen wir uns folgende zwei neuen Methoden an:

Diese Ergänzungen findet man analog auch in den für die primitiven Typen spezialisierten Stream-Klassen IntStream , LongStream sowie DoubleStream aus dem Package java.util.stream . Dort ist dann jeweils das Prädikat auf den korrespondierenden Typ angepasst, etwa takeWhile(IntPredicate) .

Zur Demonstration der Methode takeWhile() wird ein unendlicher Stream von Ganzzahlen durch Aufruf von iterate() auf einem IntStream erzeugt, der mit der Zahl 1 beginnt. Für dropWhile() nutzen wir einen Stream mit dem vordefinierten Wertebereich von 7 bis 14, den wir durch Aufruf von rangeClosed() konstruieren. Zur Darstellung einer Besonderheit bei der Verarbeitung mit dropWhile() verwenden wir schließlich einen Stream mit vordefinierten Werten, der durch einen Aufruf von of() erzeugt wird:

Für alle Streams konvertieren wir durch den Aufruf von mapToObj(Integer::to-String) die Zahlen in einen String und bereiten mit collect(joining(", ")) eine kommaseparierte Darstellung auf. Dabei stammt die Methode joining() aus der Klasse java.util.stream.Collectors und wurde zur besseren Lesbarkeit statisch importiert. Dann ist es leicht nachvollziehbar, dass es zu den folgenden Ausgaben kommt, wenn man das obige Programm startet:

Die Ausgabe der Zahlen hinter dem Text dropWhile 2 verdeutlicht, dass bei Aufrufen von dropWhile() nur zu Beginn die Einhaltung der Bedingung überprüft wird. Gilt diese einmal, so erfolgt danach keine weitere Prüfung mehr und es werden im Anschluss möglicherweise Elemente konsumiert, die gegen die angegebene Bedingung verstoßen. Dieser Fall kann für takeWhile() so nicht auftreten, da dort die Verarbeitung sofort abgebrochen würde.

Auch in Kombination können die beiden Methoden sinnvoll eingesetzt werden. Das gilt etwa immer dann, wenn zunächst Informationen so lange aussortiert werden sollen, bis diese einem gewissen Gütekriterium oder Wert entsprechen, und dann im Anschluss so lange gelesen werden sollen, bis eine Abbruchbedingung erfüllt ist. Als Beispiel werden die Informationen, die zwischen den Markierungen <START> und <END> liegen, aus einen Stream<String> extrahiert:

Das skip(1) ist nötig, um den Begrenzer <START> nicht mit in die Ergebnisliste aufzunehmen. Die Ausgaben des obigen Programms zeigen sehr schön die Extraktion:

Neben den Neuerungen in Form der Methoden takeWhile() und dropWhile() findet man für Streams folgende neue Methoden:

