Java 9 Spezifikation: Public-Review-Version für Java SE 9 ist da

Der Java-9-Release-Termin rückt näher. Eine weitere Etappe auf dem Weg dorthin wurde nun durch die Veröffentlichung der Java SE 9 Public Review Specification erreicht. Wie Iris Clark auf der OpenJDK-Mailingliste mitteilt, steht ab sofort die Gesamt-Spezifikation für Java SE 9 zum öffentlichen Review bereit.

Aufgeführt sind hier sämtliche in Java SE 9 umgesetzten JSRs (Java Specification Requests) und JEPs (Java Enhancement Proposal), als da wären:



Komponenten-JSRs:



JSR 376: Java Platform Module System



Diesem JSR untergeordnet:



Änderungen an existierenden JSRs:

In Java SE 9 umgesetzte JEPs:

Java 9 Spezifikation: Die Änderungen

Wie Iris Clark mitteilt, haben sich im Vergleich zur Early-Draft-Review-Spezifikation einige Änderungen ergeben. So wurde die Anzahl der zur Entfernung vorgeschlagenen APIs reduziert. Außerdem weisen die beiden JEPs 252 (Use CLDR Locale Data by Default) und 280 (Indify String Concatenation) Abhängigkeiten zum allgemeinen SE API auf, sodass sie in die Feature-Liste mit aufgenommen wurden.

Neu hinzugekommen sind eine ausführliche Zusammenfassung aller Änderungen an API-Spezifikationen, Entwürfe für die Java Language Specification (JLS) und Java Virtual Machine Specification (JVMS) sowie annotierte Versionen der Java-9-API-Spezifikation und der Java-Native-Interface-Spezifikation (JNI), die alle Unterschiede zu Java SE 8 aufzeigen.

Feedback zu diesem Spezifikationsdokument ist bis nächsten Dienstag, 14. März erwünscht. Danach soll die Spec dem JCP PMO für die formale Public-Review-Periode übergeben werden.