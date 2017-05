Java 9 ante portas: So wird das Projekt fit für JDK 9

Wie mache ich mein Projekt fit für Java 9? Welche Probleme können auftreten? Diese und weitere Fragen beantworten unsere Experten, basierend auf den Erfahrungen aus ihren eigenen Projekten, in der Paneldiskussion von der diesjährigen JAX. Neben Rémi Forax (ASM), Uwe Schindler (Apache Lucene) und Robert Scholte (Apache Maven) gab auch Dalibor Topic (Oracle) Input dazu, wie man den eigenen Projekt-Code auf den Wechsel zu Java 9 und Project Jigsaw vorbereitet.

Working with JDK 9 in Practice from JAX TV on Vimeo.

is the current chairman of the Apache Maven Project, has been a member of this project for over five years and belongs to the group of most active committers.The last couple of years he has been busy preparing Maven to support Java 9, which means that he has done most of the implementations required to adopt all the new features.Robert has spoken on several conferences such as JavaOne and Devoxx Belgium about Java 9 and the impact on Maven projects. This year he has joined the JSR 376 Expert Group, which validates the specifications of the Java Platform Module System.