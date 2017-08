Java 9 und das Modulsystem Jigsaw: Die Welt wird modular

Java 9 bringt Modularität auf die Plattform. In seinem Vortrag von der JAX 2017 zeigt Guido Oelmann, freiberuflicher Softwarearchitekt, Berater und Trainer, was unter dem Konzept er Modularisierung zu verstehen ist und wie mit Java 9 Anwendungen auf Basis von Modulen entwickelt werden können.

Unser Speaker zeigt in seinem Talk, dass Modularisierung sehr viel mehr ist als die reine Separierung von Klassenbibliotheken in unabhängige Module. Das Java-Modulsystem erhöht die Sicherheit, die Performance, die Flexibilität beim Deployen und ist ein großer Gewinn für den agilen Entwicklungsprozess. Er geht auf die Wichtigkeit des modularisierten JDKs für die Zukunft Javas ein, was das Internet der Dinge und die Containertechnologie betrifft. Guido Oelmann stellt dabei auch die Beurteilung und Anwendung des Java-Modulsystems im Kontext von modernen Entwicklungsansätzen wie Microservices vor.

Die Welt ist modular from JAX TV on Vimeo.