JAXenter: Oracle will einen sogenannten Kill Switch in Java 9 einbauen. Was hat es damit auf sich?

Mit dem Kill Switch läuft alter Code wie vorher.

Uwe Schindler: Java 9 bekam mit dem letzten großen Update des Jigsaw-Modulsystems eine weitere Einschränkung verpasst, welche Module noch weiter kapselt. Die Kapselung bezieht sich aber nicht nur auf Module untereinander, sondern vor allem auch auf Code aus dem herkömmlichen Classpath.

Vorher waren nur interne Runtime-Klassen im Zugriff beschränkt (wie solche aus dem Packages “sun.*”). Mit Java 9 Build 148 wurde ein weiteres Schlupfloch geschlossen, was trotz Modulsystem weiter offen stand: Da alle Klassen in den öffentlichen Packages (wie java.lang, java.io,…) sichtbar sind, konnte man “private” Funktionalität via Reflection zugreifbar machen. So war es möglich, z.B. auch auf private Felder in der String-Klasse zuzugreifen.

Man kann beispielsweise seit Java 1.1 auf das char[]-Array hinter einem String direkt zugreifen und somit die Eigenschaft von Zeichenketten in Java, nämlich unveränderlich zu sein, umgehen. Dazu musste man nur via Reflection einen Lookup auf das private Feld machen. Danach konnte man die Methode Field.setAccessible() aufrufen, um auf das Feld von außen zugreifen zu können.

Dahinter war zwar ein Check des Java Security Managers, aber dieser wird im Server-Umfeld recht selten eingesetzt. Eigentlich war diese Funktionalität ursprünglich nur dafür gedacht, in Debugging-Tools die Feldinhalte anzeigen zu lassen. Aber dieses Feature wurde teilweise dafür mißbraucht, um in die Internas der Java-Runtime einzudringen. Bekanntestes Beispiel ist sun.misc.Unsafe, wo man eine Instanz nur über einen solchen Trick bekommen konnte.

Der geplante Kill Switch setzt diese Einschränkung für die Reflection wieder außer Kraft und alter Code läuft wie vorher – zumindest mit Java 9, denn in Java 10 wird es den Kill Switch definitiv nicht mehr geben. Allerdings wird man bei dessen Benutzung mit Runtime-Warnings zugeschüttet, was bei einiger Software, die ohne diesen Schalter überhaupt nicht mehr lauffähig wäre, richtige Log-Flooding-Ausmaße annehmen kann.

Beispiel hierfür ist das bekannte Build-System Gradle und die darunter liegende Programmiersprache Groovy, welche beide derzeit gar nicht mit Java 9 laufen, ohne dass man diesen Killswitch an der Java-Kommandozeile aktiviert: –permit-illegal-access

Anstatt des Kill Switches kann man aber auch einzeln für alle Packages, wo illegal Accesses nötig sind, mit –add-opens eine Ausnahme für das UNNAMED-Modul machen (der Classpath). Aber das produziert keine Warnungen und ist viel umständlicher.

Selbstverständlich können auch Module selbst bestimmen, auf welchen ihrer Packages diese Art von Reflection möglich sein soll. Interessanterweise macht das die Laufzeitumgebung automatisch für das Paket sun.misc, so dass aus Kompatibilitätsgründen weiterhin Unsafe erreichbar ist – ohne Warnungen. Das liegt daran, dass Unsafe auf der offiziellen Liste der weiterhin unterstützten APIs steht (JEP 260).

JAXenter: Denkst du, ein solcher Kill Switch wäre eine gute Idee?

Uwe Schindler: Darüber kann man streiten! Fakt ist, dass seit Java 9 Build 163 der Kill-Switch eingebaut ist, und da es der erste “Feature-Complete Developer Preview” Build ist, ändert sich nun auch nichts mehr daran. Der Vorteil ist sicherlich, dass man Software wie Gradle schnell lauffähig machen kann. Aufgrund der ausgegebenen Warnungen kann man schnell eine Liste mit problematischen Zugriffen erzeugen, welche dann an die betroffenen Bibliotheken als “Critical Bugs” gemeldet werden können, so dass diese baldmöglichst gefixt werden.

Man hat ja nur bis Java 10 Zeit, danach ist der Ofen aus! Einerseits wird der Kill Switch die Adoption von Java 9 schneller erlauben, aber andererseits wird das meiner Meinung nach Cowboy-Style-artige “setAccessible everywhere” noch länger am Leben gehalten – und wird weiterhin die Sicherheit unserer Anwendungen untergraben.

JAXenter: Oracle schreibt ja in der Begründung zum Kill-Switch, dass man die geworfenen IllegalAccessException oder InaccessibleObjectException zwar umgehen kann, das aber bei großen Anwendungen keineswegs trivial sei. Hältst du das Argument für stichhaltig?

Uwe Schindler: Bei zahlreichen Monster-Applikationen werden so viele 3rd-Party Bibliotheken benutzt, dass man bei solchen Dingen schnell den Überblick verliert. Daher stimmt das Argument: Bei der Entwicklung von Apache Solr und Elasticsearch, den Search-Servern auf der Basis von Apache Lucene, haben wir festgestellt, dass der laxe Zugriff auf Internas leider in hunderten auf Maven Central gehosteten Bibliotheken benutzt wird.

Da sind auch einige Bekannte dabei, deren Entwickler leider teilweise uneinsichtig darauf reagieren. Wir verbieten bei Apache Lucene/Solr und Elasticsearch jeglichen Zugriff auf setAccessible() und unterbinden das auch über einen Java Security Manager. In Folge dessen haben wir uns auch von vielen Bibliotheken einfach getrennt.

Ich halte im Gegenzug das Argument von Oracle daher auch nicht wirklich stichhaltig. Keiner wird am 27. Juli sofort Java 9 für seine großen Software-Installationen einsetzen! Bis das die ersten machen, ist schon wieder soviel Zeit vergangen, dass die Bibliothekenhersteller auf Druck der Entwickler und der Öffentlichkeit reagiert haben und auch hier Updates gefahren haben. Es wird also nur Early-Adopter treffen und leider auch solche, die von Bibliotheken abhängig sind, für die es keine Updates mehr gibt. Aber hier hilft der Kill-Switch auch nur temporär.

JAXenter: Sollte der Zugriff auf interne APIs deiner Meinung nach völlig ausgeschlossen werden? Oder welche Lösung präferierst du?

Vom Sicherheits-Standpunkt aus ist Java 9 mit Jigsaw ein großer Schritt nach vorne!

Uwe Schindler: Vom Sicherheits-Standpunkt aus halte ich Java 9 mit Jigsaw für einen großen Schritt nach vorne! Durch das Early Testing habe ich so viele Bibliotheken gefunden, die das Java API leichtfertig untergraben und damit die Sicherheit unserer Anwendungen gefährden. Daher ist meiner Meinung nach der Zugriff auf interne APIs zu unterbinden!

Und wenn man diesen irgendwo wider Erwarten doch benötigt, muss das genau dokumentiert sein und der Anwender muss darüber entscheiden können, ob er das will. Ohne Java 9 und dem Jigsaw-Modulsystem hat man heute schon gar keine Kontrolle mehr, was Drittanbieter-Dependencies so anrichten können! Da sind Abstürze durch JVM-Crashes nur die Spitze des Eisbergs.

JAXenter: Wie geht Apache Lucene mit dem Thema interne APIs um?

Uwe Schindler: Wir testen Apache Lucene / Solr schon seit den ersten Preview Builds von Java 9. Daneben haben wir aber auch schon früh damit angefangen, den Code frei von Hacks mit privaten APIs zu halten (seit etwa 2010).

Ehrlich gesagt braucht man die in den meisten Fällen auch nicht, denn manche solcher Hacks wurden früher oft nur aus Performancegründen gemacht. Die JVM und der Hotspot-Compiler sind aber inzwischen so gut, dass man solche Hacks seit spätestens Java 8/9 wirklich nicht mehr braucht.

Wir können das mit Performanz-Tests nachweisen: Es gibt keinen Grund dafür, für Off-Heap-Anwendungen Unsafe zu benutzen! Seit Java 9 ist zum Beispiel der Zugriff auf einen API-konformen Off-Heap-ByteBuffer genauso schnell wie ein normaler Array-Zugriff, Unsafe bringt da gar nichts mehr. Apache Lucenes Performanz hängt zum großen Teil davon ab. Daher empfehlen wir jetzt schon unseren Nutzern, sofort nach dem Release von Java 9 mit Lucene-basierten Anwendungen auf Java 9 zu wechseln. Unsere User sind mit Sicherheit unter den ersten Early-Adopter – und sie können es auch problemlos!

Ermöglicht wird das durch das strikte Verbot von allen “Hacks” in der Codebasis von Apache Lucene/Solr: Wir lassen allen unseren Code mit statischer Code-Analyse nach setAccessible() durchsuchen und verbieten jeden Zugriff auf Klassen außerhalb des öffentlichen Java API. Wir verwenden dazu das Tool Forbidden-APIs.

Es gibt in Apache Lucene derzeit eine einzige “legitime” Stelle, welche auf interne APIs zugreifen muss. Diese ist aber offiziell dokumentiert und der Benutzer kann das auch abschalten (durch einen Security Manager, natürlich dann mit Geschwindigkeitseinbußen).

Selbstverständlich war diese Codestelle auch von den in Java 9b148 eingeführten Änderungen betroffen. Aber durch unsere enge Zusammenarbeit mit Oracle ist der Code jetzt auch ohne Kill-Switch lauffähig, und eine Lösung für Java 10 ist in Sicht!

Um Fehler in 3rd-party Libraries zu finden, haben wir schon frühzeitig damit angefangen, die Tests (und bei Elasticsearch auch den ganzen produktiven Server beim Endkunden) innerhalb eines Java Security Managers laufen zu lassen, welcher jeglichen unerlaubten Zugriff unterbindet und nur durch ein Policy-File für bestimmte Bibliotheken Ausnahmen macht. Alle nicht mehr lauffähigen Bibliotheken wurden durch bessere oder eigene Implementierungen ersetzt, sofern die Developer nicht kooperativ waren. Wer mehr darüber erfahren will, kann gerne meinen Vortrag beim letzten Java 9 Meetup in München ansehen: