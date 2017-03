So funktioniert dein Code auch mit Java 9 und Jigsaw

Java 9 und Projekt Jigsaw stellen Entwickler, die mit Apache Lucene arbeiten, vor echte Herausforderungen. Wie alles dennoch reibungslos funktioniert und welche Schritte dafür nötig sind, zeigt JAX -Speaker Uwe Schindler in dieser Session.

Apache Lucene, die Open-Source-Library für Volltextsuche hinter Apache Solr und Elasticsearch, nutzt einige Hacks, um Probleme im Java API zu umgehen. Mit der Modularisierung in Java 9 stößt der Code jedoch an Grenzen. Uwe Schindler zeigt an Beispielen, wie die Entwickler es schaffen, mehrere Java-Versionen zu nutzen und gleichzeitig abwärtskompatibel zu bleiben.

Auch auf der diesjährigen JAX 2017 in Mainz wird Uwe Schindler vertreten sein. In Seiner Session Überblick zu Apache Lucene und den darauf basierenden Suchservern Apache Solr und Elasticsearch wird er eine Kurze Einführung in das Gebiet der Volltextsuche und der Bibliothek Apache Lucene geben und dann die neuen Features und Verbesserungen präsentieren, die seit Version 5 hinzugekommen sind.

Zudem ist wird er gemeinsam mit Dalibor Topic und Robert Scholte im Panel Working With JDK 9 In Practice zeigen, wie man Apache Lucene, Apache Maven und ASM fit für Java 9 macht.