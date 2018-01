Java 9 – eine Einführung: JEP 285 – Support für Spin-Wait-Loops

Für das Plus an Schleifen

Die vorliegende Artikelserie zu Java 9 setzt sich aus Texten von Michael Indens Buch „Java 9 – Die Neuerungen“ zusammen, das beim dpunkt.verlag erschienen ist.

JEP 285: Support von Spin-Wait-Loops

Auf Systemebene und sehr hardwarenah wird mitunter Busy-Waiting in Form sogenannter Spin-Wait-Loops genutzt. Das sind Schleifen, die aktiv auf das Eintreten einer Bedingung wie folgt warten:

void waitForEventAndHandleIt() { while (!eventNotificationReceived) { /* spinning */ } processEvent(); }

Solche Schleifen sollten Sie als Applikationsentwickler vermeiden, weil das aktive Warten viel CPU-Zeit verbraucht. Verschiedene Prozessoren können derartige Schleifen aber geeignet ausführen, sofern man der JVM einen speziellen »Tipp« gibt. Dies wird seit JDK 9 durch die Methode onSpinWait() der Klasse java.lang.Thread möglich. Zwar ist diese Methode leer, aber der Hotspot-Optimierer der JVM erkennt deren Aufruf und kann eine Warte-Operation in die Schleife einfügen, die die CPU-Last senkt. Dazu muss der obige Sourcecode folgendermaßen modifiziert werden:

void waitForEventAndHandleIt() { while (!eventNotificationReceived) { Thread.onSpinWait(); } processEvent(); }