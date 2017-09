Immer noch Java und Blockchain, Docker und Machine Learning als Neueinsteiger – Top 10 der populärsten JAXenter-Stories

Im August schlug eine Bombe ein: Oracles kündigte an, Java EE zu öffnen und an eine noch zu spezifizierende Open-Source-Foundation zu übertragen. Die entsprechende Mitteilung gestaltete sich allerdings ziemlich schwamming und ließ viel Raum für Spekulationen. Mark Struberg war einer der wenigen Vertreter der Open-Source-Community, die vorab von Oracle in einer Telefonkonferenz informiert wurden. Was Oracle genau vorhat und wie die Pläne zu bewerten sind, kommentiert Struberg in diesem Beitrag.

Eine neue Version des Machine-Learning-Projektes TensorFlow ist erschienen. Die Version 1.3 der Google Library für maschinelles Lernen hat zahlreiche Verbesserungen im Gepäck.

Anatole Tresch, Principal Consultant bei Trivadis AG, stellt in dieser Session von der JAX 2017 die beinahe ketzerisch anmutende Frage: Brauchen wir angesichts der Entwicklung der letzten Jahre Java EE eigentlich noch? Um sie zu beantworten, beleuchtet er den historischen Kontext von Java EE und geht dabei zurück zu den Ursprüngen von Java und Java EE.

Bald hat das Warten ein Ende und Java 9 wird das Licht der Welt erblicken – sind Sie schon darauf vorbereitet? Im vierten Teil unserer Interview-Serie mit Java-Experten decken wir die häufigsten Vorurteile und Missverständnisse über Java 9 auf.

Die Reaktive Programming hat durch NodeJS Fahrt aufgenommen. In der Java-Welt wird Spring 5 mit dem darin enthaltenen Reactive Web Framework frischen Wind in die Reaktive Programmierung bringen. Arne Limburg nimmt sich das Thema Reactive auf dem kommenden Java Enterprise Summit genauer vor. Vorab haben wir mit ihm über die Vorteile der Reaktiven Programmierung, die Unterschiede zwischen NodeJS und Spring 5 und die reaktive Wunschliste für Java EE 9 gesprochen.

Keine andere Technologie hat die IT in den letzten Jahren so geprägt wie Docker. Doch warum ist das so? Was macht Docker so besonders, wie funktioniert die Technologie unter der Haube und wie können Sie vom Trend profitieren?

Der Blockchain-Hype geistert nach wie vor durch die Technologiewelt. Mittlerweile sind auch zahlreiche Banken und Softwareunternehmen darauf aufmerksam geworden und versuchen entsprechende Produkte am Markt zu platzieren. Wer sich allerdings eingehender mit der Technik auseinandersetzt und vor allem deren Nachteile kennen lernt, wird feststellen, dass die als disruptive Technologie angesehene Blockchain eher für spezielle Anwendungszwecke geeignet ist als für die breite Masse.

Java EE 8 wird noch in diesem Jahr erscheinen – doch ist die neue Version der Java Enterprise Edition wirklich die Antwort auf die Herausforderungen moderner Webentwicklung? Wir haben mit Sven Kölpin über das neue Release gesprochen. Außerdem klären wir, ob der Ansatz „Universal JavaScript“ eine tragfähige Alternative darstellt, und wie die Marschroute in Richtung Java EE 9 aussehen könnte.

„Wir glauben, dass die Übertragung der Java-EE-Technologien an eine Open Source Foundation der richtige nächste Schritt sein könnte.“ Mit diesen Worten kündigt David Delabassee, der Java-EE-Plattform-Leiter von Oracle, ein neues Zeitalter für die Java Enterprise Edition an.

Android 8.0 bringt eine Reihe von neuen Features, die bei Entwicklern und Nutzern Interesse wecken. Nach unserem ausführlichen Bericht über die Neuigkeiten von Android Oreo aus dem Blickwinkel von Entwicklern, besprechen wir nun in Planet Android die Highlights aus User-Perspektive. Außerdem in dieser Ausgabe: Gerüchte zu Googles Pixel Smartphones und ein Quickvote zum Codenamen von Android P.