Java 9, ein Gehaltsrechner für Entwickler und Energieeffizienz bei Programmiersprachen

Raten Sie mal, welches Thema bei uns diese Woche die Hauptrolle spielte? Klar, alles drehte sich um das Java 9 Release am Donnerstagabend. Daneben haben wir aber auch ein Tool ausprobiert, das berechnet, was ein Entwickler wo verdient und konnten freudig berichten, dass Java zu den energieeffizientesten Programmiersprachen gehört.

Unter den Entwicklern in Deutschland herrscht anscheinend was ihr Gehalt angeht nicht unbedingt Zufriedenheit. Das hatte Stack Overflow im Frühjahr in einer nicht repräsentativen Umfrage herausgefunden. Jetzt legt die Community nach – Entwickler können sich ab sofort via Tool berechnen lassen, was sie wo mit welchem Skillset verdienen. Der Stack-Overflow-Gehaltsrechner spuckt aktuell Prognosen für Deutschland, die USA, Großbritannien, Kanada und Frankreich aus.

Das lang erwartete Java 9 Release ist endlich vollbracht – ab sofort ist der JDK 9 Download verfügbar. Project Jigsaw ist dabei natürlich eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Feature der neuen Java-Version und nimmt daher in diesem Artikel von Henning Schwentner einen besonders Prominenten Platz ein. Er stellt die wichtigsten Neuerungen von Java 9 im Detail vor, gibt praktische Tipps und Tricks für die Anwendungsentwicklung nach dem Update und wagt einen Blick in die Zukunft.

Das Warten hat ab sofort offiziell ein Ende: Java 9 ist am Donnerstagabend erschienen, ein Ereignis, auf das viele bereits seit Jahren mit Spannung gewartet haben. Teil des Java 9 Releases ist Project Jigsaw, das Modulsystem für die Java-Plattform.Project Jigsaw kann mit einem Augenzwinkern durchaus als das Enfant terrible des aktuellen Major Releases der Java-Plattform bezeichnet werden. In unserer Infografik erfahren Sie auf einen Blick alles, was zum Durchstarten wichtig ist.

Energieeffizienz ist nicht allein nur ein bloßes Hardwareproblem. Auch Software kann leicht zum Energieschlucker mutieren. Die Auswahl der Programmiersprache kann schwerwiegende Auswirkungen auf die Effizienz Ihres Energieverbrauchs nach sich ziehen. Wir tauchen tief in das ein, was eine Programmiersprache energieeffizient macht. Java schafft es im Ranking der energieeffizientesten Sprachen unter die Top 10.

Das Project Jigsaw, also das Modulsystem von Java 9, wird weiterhin sehr kontrovers betrachtet. Im Zuge der Veröffentlichung der neuen Java-Version am Donnerstag haben wir uns mit Christoph Engelbert über eben dieses Thema unterhalten. Im Gespräch erklärt er außerdem, welches in seinen Augen das wichtigste Feature von Java 9 ist und was er vom neuen Veröffentlichungsschema hält.