Java 8 Update 121 erschienen: Neuer Serialisierungsfilter stößt auf Kritik

Vier sogenannte Critical Patch Updates (CPU) sieht Oracle pro Jahr für Java SE vor. Unter der Versionsnummer JDK 8u121 ist nun das erste dieser Updates erschienen.

Als wichtigstes neues Feature ist ein Serialisierungsfilter in der JVM hinzugekommen, mit dem Deserialisierungsattacken verhindert werden können. Ein neuer Sicherheitsmechanismus bewirkt, dass serialisierte Daten vor einer Deserialisierung überprüft werden. Die Validierung wird über einen Filter durchgeführt, der nach dem White/Black-List-Prinzip funktioniert.

Umgesetzt wurde damit der JEP 290: Filter Incoming Serialization Data, der zum Ziel hat, die Anzahl der Klassen, die grundsätzlich deserialisiert werden könnten, über konfigurierbare Filter auf ein je nach Kontext passendes Maß einzuschränken. Auch die RMI Registry und die verteilte Garbage Collection machen von den Mechanismen aus JEP 290 Gebrauch, um die Robustheit der Services zu verbessern.

Eine kritische Auseinandersetzung mit dem neuen Serialisierungsfilter im Java SE findet sich im Artikel “A First Look Into Java’s New (and Flawed) Serialization Filtering” von Apostolos Giannakidis. Das Feature wird dort zwar als „Schritt in die richtige Richtung“ bezeichnet, doch als schwierig zu beherrschen eingeschätzt:

The complexity of configuring the filters (security policies) for Serialization Filtering is now even bigger. This is due to the fact that users now have to configure and maintain not just one policy but several.

Serialization Filtering is the minimum that Oracle could provide in order to stop being blamed for not doing anything about the critical Deserialization attacks. It it is a first step in the right direction but it does not completely solve the problem and, as we have described, it is not suitable for enterprise production environments.