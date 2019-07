Java 14: Es hat begonnen!

Mit Java 14 ist die dritte Version seit dem letzten Release mit Long-Term-Support in Arbeit. Java 12 und Java 13 wurden mit einer recht überschaubaren Anzahl an neuen Features ausgeliefert, für Java 14 wird sich dieses Schema aller Voraussicht nach nicht ändern. Dies ist natürlich der neuen Veröffentlichungskadenz zu verdanken. Wir haben alle bereits verfügbaren Informationen zum JDK 14 an dieser Stelle zusammengetragen.

Ob wir in Java 14 wohl Features aus Projekt Valhalla oder Projekt Amber sehen werden? Das steht noch in den Sternen. Auch ob Git, wie in Projekt Skara aktuell geprüft wird, Mercurial für das JDK ersetzt ist noch nicht abschließend entschieden. Aber die Arbeit an Java 14 hat ja auch gerade erst begonnen und es fließt noch viel Wasser den Rhein herunter, bevor das nächste JDK verfügbar sein wird.

Aktuell wurde zudem ein neues Projekt ins Leben gerufen, Project Lanai, bei dem es um eine neue 2D-Rendering-Pipeline für das JDK und OpenJFX für macOS geht.

JDK 14: Was bisher bekannt ist

Der erste Schritt auf dem Weg zum nächsten Java Release wurde im Juni gemacht, denn im vergangenen Monat wurde die Expert Group formiert. Teil dieser sind Simon Ritter (Azul Systems), Manoj Palat (Eclipse Foundation), Tim Ellison (IBM), Andrew Haley (Red Hat), Volker Simonis (SAP SE), Iris Clark (Oracle) und natürlich Brian Goetz (ebenfalls Oracle).

Die einzigen sonst bekannten Daten sind die öffentliche Review Phase, die im Dezember diesen oder Januar nächsten Jahres beginnen soll und das ungefähre Release-Datum (März 2020). Zudem haben Entwickler bereits die Möglichkeit, wie man auch auf Twitter lesen kann, Early Access Builds auszuprobieren.

Java 14: Die möglichen neuen Features

Wie immer sind, besonders in dieser frühen Phase, Angaben ohne Gewähr. Dennoch gibt es bereits einige Features, die möglicherweise in Java 14 auftauchen werden. JEP 352 (Non-Volatile Mapped Byte Buffers) ist etwa bereits explizit für Java 14 vorgeschlagen worden. Den Sprung in Java 13 hat JEP 343 (Packaging Tool) verpasst, möglicherweise klappt es aber mit Java 14.

Wer hätte gedacht, dass man JavaFX vielleicht doch noch einmal vermissen würde? Mit JDK 8 wurde auch ein Tool javapackager veröffentlicht, das als Teil von JavaFX im Kit enthalten war. Nachdem JavaFX allerdings mit dem Release von JDK 11 aus Java herausflog, war auch der beliebte javapackager nicht mehr verfügbar. Das Packaging Tool sorgte dafür, das Java-Anwendungen so verpackt werden konnten, dass sie wie alle anderen Programme installiert werden konnten. Für Windows-Nutzer konnten so etwa *.exe -Dateien erstellt werden, deren enthaltene Java-Anwendung dann per Doppelklick installiert wurde. Da das Tool schmerzlich vermisst wird, soll ein neues Werkzeug mit Namen jpackage dessen Aufgabe übernehmen. Nutzer können so endlich wieder eigenständige Java-Installationsdateien erstellen, deren Basis die Java-Anwendung und ein Laufzeit-Image sind. Das Tool nimmt diesen Input und erstellt ein Image einer Java-Anwendung, die sämtliche Abhängigkeiten enthält (Formate: msi , exe , pkg in a dmg , app in a dmg , deb und rpm ).

JEP 352 sieht vor, MappedByteBuffer um die Fähigkeit zu erweitern, den Zugriff auf nichtflüchtige Datenspeicher (NVM) zu erweitern. Diese Speicher (auch als persistente Speicher bekannt) werden eingesetzt, um Daten dauerhaft zu speichern. Das Java Enhancement Proposal hat in Bezug auf das JDK API ein neues Modul und eine neue Klasse im Gepäck: Das Modul jdk.nio.mapmode kann genutzt werden, um den MappedByteBuffer zu erstellen (read-write oder read-only), der über eine Datei auf einem NVC gemappt ist. Die Klasse ManagementFactory macht es möglich, eine Liste von BufferPoolMXBean -Instanzen über die Methode List<T> getPlatformMXBeans(Class<T>) zu erhalten. Diese wird so modifiziert, dass sie gewisse Statistiken für sämtliche durch obiges Modul gemappte MappedByteBuffer -Instanzen erfasst.

Manoj Palat, der die Eclipse Foundation in der Expert Group vertritt, brachte im Java Expert Group Meeting im Januar ein interessantes Anliegen vor: Er wünscht sich, neue Dashboards einzuführen, auf denen die Features für die kommenden Java-Versionen übersichtlich und für alle Entwickler und Interessierte zugänglich aufgelistet würden. Brian Goetz’ Standardbedenken, dass die Leute ein solches Dashboard als „feste Zusage“ für das Release bestimmter Features in bestimmten Java-Versionen ansehen würden, wurde selbstverständlich auch vorgebracht. Die Diskussion endete mit dem Zugeständnis, dass Brian sich mit der Thematik intensiver auseinandersetzen wird. So bleibt für Entwickler von Java Tools zu hoffen, dass es bald ein Dashboard geben wird, auf dem sich eine etwas weitreichendere Roadmap für Features abzeichnet.

Weitere Informationen zum Status Quo von Java 14 gibt es auf der offiziellen Projektseite von OpenJDK, Informationen zur Expertengruppe und weitere Links finden sich hier. Mehr zu den Early Access Builds finden Sie auf der entsprechenden Homepage.