Freelancing ist unter Softwareentwicklern ziemlich beliebt, doch manch ein Unternehmen hat damit seine liebe Not. Dabei kann die Einbindung von Freelancern für viele Unternehmen eine mehr als sinnvolle Alternative darstellen. Wie die Einbindung von Freelancern richtig umgesetzt werden kann, könnt ihr in diesem Wochenrückblick noch einmal nachlesen. Überdies wurde die IDE 2019-09 veröffentlicht und bringt Support für die aktuellsten Java-Versionen. Und auch in Sachen Java 14 gibt es Neuigkeiten – wir haben alle bereits verfügbaren Informationen zum JDK 14 zusammengetragen.

Passend zum Release von Java 13 wurde die neueste Version der Eclipse IDE veröffentlicht: Eclipse IDE 2019-09, das Herbst-Release, bringt die Unterstützung für die neuen Features der aktuellen Java-Version. Wir haben uns angesehen, was die aktualisierte Entwicklungsumgebung noch in petto hat.

Mit Java 13 ist bereits das dritte Release nach dem neuen Veröffentlichungsschema erschienen. Wir haben in die Community hineingehorcht und uns mit einigen ausgesuchten Java-Profis über unsere liebste Programmiersprache unterhalten. Im ersten Teil unseres Java-13-Experten-Checks sprachen wir mit Michael Simons, Tim Riemer, Michael Vitz, Sandra Parsick, Christian Schneider, Tim Zöller und Hendrik Ebbers über ihre Highlights der aktuellen Java-Version.

In der IT-Arbeitswelt hat das Konzept New Work – Arbeit mit Freiheit und Selbständigkeit in Einklang zu bringen – schon lange Fuß gefasst. Immer häufiger entscheiden sich IT-Fachkräfte für die Selbständigkeit, für eine Tätigkeit als Freelancer. Unternehmen und staatliche Einrichtungen, die nach wie vor ausschließlich auf festangestelltes IT-Personal setzen möchten, sehen sich mit dieser Entwicklung vor ein wachsendes Problem gestellt. Immer häufiger können sie vakante feste Arbeitsstellen mangels geeigneter Kandidaten über Monate nicht besetzen. Seit Jahrzehnten wird in diesem Zusammenhang über einen Fachkräftemangel geklagt. Dabei kann die Einbindung von Freelancern – richtig umgesetzt – für viele Unternehmen eine mehr als sinnvolle Alternative darstellen.

Mit Java 14 ist die dritte Version seit dem letzten Release mit Long-Term-Support in Arbeit. Java 12 und Java 13 wurden bzw. werden mit einer recht überschaubaren Anzahl an neuen Features ausgeliefert, für Java 14 wird sich dieses Schema aller Voraussicht nach nicht ändern. Dies ist natürlich der neuen Veröffentlichungskadenz zu verdanken. Wir haben alle bereits verfügbaren Informationen zum JDK 14 an dieser Stelle zusammengetragen. Die voraussichtliche Release Schedule wurde nun von Mark Reinhold vorgestellt und das zweite JEP für die Veröffentlichung mit dem JDK 14 vorgeschlagen…

Die digitale Transformation in einem Unternehmen voranzubringen, ist nicht gerade leicht. Das gilt insbesondere dann, wenn Unternehmen noch gar nicht damit angefangen haben. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei natürlich die Automatisierung. Um diese für Anfänger und Fortgeschrittene möglichst einfach umsetzbar zu machen, stellt Red Hat bald die Ansible Automation Platform zur Verfügung. Wie bei Red Hat typisch, natürlich Open Source…

