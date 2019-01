Der erste Wochenrückblick im neuen Jahr steht an und hat einen bunten Mix an Themen mit dabei. Java 12 ist noch nicht einmal erschienen und schon jetzt gibt es etwas zu möglichen Featuren zu sagen. Außerdem hat TIOBE seinen aktuellsten TIOBE Programming Community Index vorgestellt und im Video zu Spring Boot 2 wird erklärt welche Neuerungen die neue Version des Frameworks zu bieten hat.

Java 12 steht in den Startlöchern, die Rampdown-Phase hat vor Weihnachten bereits begonnen. Damit sind alle Features, die in der neuen Version des JDKs enthalten sein werden, festgelegt. Java-Experte Michael Inden hat sich für uns bereits zwei Features angeschaut, die in Java 12 bzw. einer der darauf folgenden Sprachversionen enthalten sein werden: Switch Expressions und Raw String Literals.

Python ist laut dem aktuellsten TIOBE-Index die Programmiersprache des Jahres 2018: Der Zuwachs an Suchanfragen für Python übertrifft denjenigen sämtlicher anderer Programmiersprachen.

Spring Boot 2 ist bereits vor einiger Zeit erschienen und bringt zahlreiche Neuerungen und einige Veränderungen mit sich. In ihrer Session auf der JAX 2018 erklären Michael Plöd und Michael Simons, was in Spring Boot 2 neu hinzugekommen ist und wie man von einer bestehenden Spring-Boot-1.x-Anwendung auf die neueste Version migrieren kann.

GitHub erweitert den Funktionsumfang für die kostenlose Benutzung: Private Repositories für alle! Auch im Enterprise-Bereich gibt es aber eine Neuerung.

Genug der Rückblicke, genug der Trend-Prognosen für 2019! Wir machten es konkret und haben Sie nach ihren Vorsätzen für 2019 befragt. Genauer gesagt, welche Programmiersprache für Sie 2019 relevant sein wird. Nun ist die Umfrage beendet und eine Programmiersprache geht als klarer Sieger hervor.

Weitere Must-Reads der Woche: