Java 11 Rampdown Phase 1, Sprachassistenten und New Work – Unsere Top-Themen der Woche

Geht man nach dem Gefühl, das der Hype um die Sprachassistenten wie Siri, Cortana, Alexa und Google Assistant hervorruft, könnte man den Eindruck bekommen, dass große Teile der Bevölkerung auf kurz oder lang das Schreiben komplett verlernen werden. Ganz so weit ist es dann allerdings doch noch nicht, wie unser Fachartikel zur Thematik beweist. Außerdem ging in der letzten Woche Java 11 in die obligatorische Rampdown Phase ein, wir haben uns angesehen, welche Features uns im nächsten Release der Programmiersprache erwarten.

Am 25. September ist es soweit: Java 11 wird offiziell erscheinen. Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dahin ist letzte Woche erreicht worden. Das JDK 11 ist in die sogenannte Rampdown Phase 1 eingetreten. Damit steht fest, welche Neuerungen uns in Java 11 erwarten.

Sprachassistenten erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit. Fast jeder hat schon davon gehört oder sogar bereits einen Sprachassistenten benutzt. Doch was können die neuen Alltagshelfer, wo gibt es noch Probleme und wie kann man selbst Sprachassistenten programmieren?

IT-Dienstleister benötigen zum Erbringen von Topleistungen hoch qualifizierte und hoch engagierte Mitarbeiter und eine entsprechende (Führungs-)Kultur. Für die IT-Branche gilt: Die Kundenwünsche und -bedürfnisse ändern sich ebenso rasant, wie die technische Entwicklung voraneilt. Für IT-Dienstleister reicht es deshalb nicht, fachlich fit zu sein; sie müssen auch schnell und flexibel auf Veränderungen in ihrem Umfeld und bei ihren Kunden reagieren.

In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir ebenso spannende wie inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Letzte Woche standen gleich drei Frauen im Fokus: Lisa Rosenberg, Stephanie Evers-Neumann und Lisa Wery von Limont, die alle bei der msg DAVID GmbH in Braunschweig arbeiten. Teil 1 des großen Spezials.

Bilder oder Videos in JavaFX aufpeppen? Kein Problem, mit FXParallax 2.0! Die neue Version bringt eine Reihe von Erweiterungen für FXParallax, mit denen sich eigene Projekte durch verbesserte Animationen erweitern lassen.