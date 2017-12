Next stop Java 10: Roadmap für neue Java-Versionen steht fest

Wir erinnern uns: Im September hatte Oracle entschieden, Java-Releases in Zukunft in einem 6-Monats-Rhythmus zu veröffentlichen. Diese sogenannten Feature-Releases sollen jeweils im März und September eines Jahres erscheinen und neue Sprach- sowie JVM-Features enthalten können.

Zwischen diesen Feature-Releases sind zwei Updates geplant, bei denen es um Maintenance und Bugfixing gehen soll – im April, Juli bzw. Oktober, Januar des Jahres. Außerdem wird alle drei Jahre eines der Feature-Releases zum Longterm-Support-(LTS)-Release erklärt – als erstes die September-Version 2018, für die während ihrer gesamten Lebensspanne Updates zur Verfügung gestellt werden sollen.

So weit, so gut. Wurde dieser Plan in der Community allenthalben begrüßt, so gab es doch Dissens über das neue Versionierungsschema. Der ursprüngliche Vorschlag, die Versionen nach Jahr und Datum des Erscheinens zu benennen, war auf wenig Gegenliebe gestoßen: Java 2018.3 für das März-Release, 2018.9 für das September-Release mit den entsprechenden Ableitungen für die Updates: 2018.3.1, 2018.3.2, etc.

Nach ausgiebigen Diskussionen hatte Mark Reinhold einen Vorschlag auf der Mailing-Liste verbreitet, der wieder in die Richtung Java 10,11,12 wies – und der wiederum reichlich in der Community diskutiert wurde. Auf Basis dieser eloquenten Feedback-Zyklen hat Reinhold nun einen offiziellen JEP (Java Enhancement Proposal) eingereicht, der mit hoher Wahrscheinlichkeit das Endergebnis darstellen wird: JEP 322: Time-Based Release Versioning.

Zusammengefasst bestehen die neuen Versionszahlen aus vier Elementen: $FEATURE.$INTERIM.$UPDATE.$PATCH

Versionen können auch weitere Nachkommastellen enthalten. Diese sind allerdings für Nutzer der JDK-Codebasis vorgesehen, um etwa implementierungsspezifische Patch-Releases anzuzeigen.

In einem 6-monatigen Release-Rhythmus bedeutet das nun konkret, dass der Zähler $FEATURE alle 6 Monate erhöht wird:

Der $INTERIM-Zähler wird im vorgesehenen Modell nicht benötigt ist bleibt im Normalfall 0. Eingeführt wird er nur, um in einem zukünftigen Release-Modell Interim-Versionen zu ermöglichen, wie das zum Beispiel bei JDK 1.4.1 und JDK 1.4.2 der Fall war.

Der $UPDATE-Zähler wird hingegen für die beiden geplanten Updates zwischen den Feature-Releases genutzt. Diese würden dann so aussehen:

Die Roadmap der kommenden Java-Versionen sieht damit folgendermaßen aus:

Erwartet wird, dass jedes Feature-Release mindestens ein oder zwei signifikante neue Features enthalten wird. Update-Releases sollen hingegen keine Inkompatibilitäten nach sich ziehen. In der Praxis soll dieses Schema damit so nahe wie möglich am bisherigen Modell, beschrieben in JEP 223, bleiben.

Der neue JEP 322 wurde von Mark Reinhold eingereicht und von Alan Bateman, Alex Buckley, Dalibor Topic, Iris Clark und John Rose begutachtet. Laut eigenen Angaben ist der Vorschlag das Ergebis eines langen Feedback-Prozesses:

The proposal for the six-month time-based release model suggested that the version strings of feature releases be of the form $YEAR.$MONTH. Thus next year’s March release would be 18.3, the September release would be 18.9, and so on each year.

After reasonable objections were raised against this scheme we reviewed the various types of information encoded in version numbers and suggested some alternatives, then summarized and responded to the discussion that followed, and finally published a proposal that was well received and hence became the basis for this JEP.