Wahrscheinlich Java 10 und unterwegs in Richtung Angular 6 – unser Wochenrückblick

Java 10,11,12… und nicht Java 2018.3, 2018.9, 2019.3, … So die Kurzfassung der Entscheidung über das Namensschema, das Oracle für die nächsten Java-Versionen vorgesehen hat. Doch wie so oft steckt im Namen viel mehr, als zunächst vermutet… Nach ausgiebigen Diskussionen hatte Mark Reinhold einen Vorschlag auf der Mailing-Liste verbreitet, der wieder in die Richtung Java 10,11,12 wies – und reichlich in der Community diskutiert wurde. Nun hat Reinhold nun einen offiziellen JEP (Java Enhancement Proposal) eingereicht, der mit hoher Wahrscheinlichkeit das Endergebnis darstellen wird: JEP 322: Time-Based Release Versioning.

Schätzen hatte noch nie einen allzu guten Ruf. Die eine Seite fürchtet den hohen Aufwand und die damit verbundenen Kosten, die andere Seite ein daraus entstehendes Commitment, das einzuhalten insbesondere dann ein Ding der Unmöglichkeit ist, wenn man nicht ausreichend Zeit und Informationen hat. Trotz eines ambivalenten Verhältnisses bieten Schätzungen allen Stakeholdern einen großen Nutzwert. Richtig verankert erhalten alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis des Projekts und Stellschrauben für Optimierungen – alles im Sinne der Anwender.

823.000 deutsche Entwickler tummeln sich auf Stack Overflow – vom Hobbybastler über den Studenten bis zum Vollprofi.Bei den Entwicklern ist laut einer Umfrage mit 5.221 Teilnehmern JavaScript am beliebtesten, gefolgt von Python und Java. Von allen Entwicklern sollen die meisten sich als Webentwickler betätigen. Der Desktop- oder Backendentwickler scheint also vom Aussterben bedroht. Dafür ist ganz Deutschland in JavaScript verliebt und nach Berlin will wirklich niemand – von den 94.000 die schon dort sind mal ganz abgesehen.

Sicherheitsrisiken sollten auf keinen Fall auf die leichte Schulter genommen werden, so viel ist klar. Allerdings kann es ganz schön kräftezehrend sein, immer zu ein wachsames und kritisches Auge auf alle potentiellen digitalen Gefahren da draußen zu haben. Bezüglich Sicherheitsfragen können Nutzer ab sofort auf GitHubs Dependency Graph und Security Alerts zurückgreifen. Die beiden sollen sie zukünftig dabei unterstützen, mögliche Schwachstellen und Sicherheitslücken leichter aufzuspüren.