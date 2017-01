Startschuss für Java 10: Oracle eröffnet JDK-10-Entwicklung

Wie Java-Plattform-Chef Mark Reinhold (Oracle) auf der OpenJDK-Mailingliste verkündet hat, sind die sogenannten JDK 10 Forests auf dem Versionsverwaltungssystem Mercurial eingerichtet worden.

Konkret heißt das, dass Committer ab sofort Bugfixes und kleinere Verbesserungen in den folgenden Bereichen durchführen können:

http://hg.openjdk.java.net/jdk10/jdk10 — Master + dev (combined)

http://hg.openjdk.java.net/jdk10/hs — HotSpot

http://hg.openjdk.java.net/jdk10/sandbox — Sandbox

http://hg.openjdk.java.net/jdk10/client — Client libraries

Da für viele Committer der Fokus indes noch auf JDK 9 liegen dürfte, werden Änderungen am JDK 9 automatisch auch ins JDK 10 gemergt. Wer also etwa einen Fehler in JDK 9 behebt, muss seinen Bugfix nicht selbst in die JDK-10-Repositories übertragen. Reinhold bittet zudem darum, neue, destabilisierende Veränderungen im JDK 10 auf ein Minimum zu reduzieren oder dazu in einen Sandbox-Branch auszuweichen.

Lesen Sie auch: Diese drei Lambda-Upgrades erwarten Sie in Java 10

Wenn die Fertigstellung des JDK 9 näher rückt – geplant ist ja die Veröffentlichung von Java 9 am 27.Juli 2017 -, dann soll für das JDK 10 der übliche JEP-Prozess anlaufen. Es können dann also JDK Enhancement Proposals eingereicht werden, die wichtige neue Features enthalten können. Wie berichtet, denkt man derzeit darüber nach, den JEP-Prozess dergestalt zu reformieren, dass fertige Features schon vor Java 10 in Zwischenreleases (etwa Java 9.2) verfügbar werden. Genaueres zu diesem agileren Release-Prozess für Java-Versionen ließ Reinhold allerdings nicht verlautbaren.

Java 10 – quo vadis?

Was genau uns in Java 10 erwarten wird, ist noch formbare Masse. Im Gespräch sind hier allerdings bereits konkrete Neuerungen wie Value Types (Projekt Valhalla), eine Verbindung zwischen JVM und Nicht-Java-APIs (Projekt Panama), ein pausenloser Garbage Collector (Shenandoah-Algorithmus), erweiterte Switches, eine bessere Unterstützung von Immutability und ein offizieller Ersatz für die sicheren Teile von sun.misc.Unsafe .

Zu erwarten sind zudem Erweiterungen der Lambda-Expressions und der Feinschliff am Modulsystem Jigsaw, das Hauptfeature aus Java 9.

Lesen Sie auch: Java 10 Wunschliste: Welche Features die Community will

Eine offizielle Roadmap, die auch Infomationen über ein mögliches Release-Datum für Java 10 enthalten würde, liegt indes noch nicht vor.