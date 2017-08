Java 9 ist praktisch fertig und nächsten Monat soll es endlich veröffentlicht werden. Doch was kommt nach Projekt Jigsaw? Wenn das jemand erahnen kann, dann sind es unsere Java-Experten. Sie haben uns die Frage beantwortet, welche Features uns in Java 10 voraussichtlich erwarten. Weitere Themen der vergangenen Woche waren unter anderem der Bitcoin Hard Fork und Apache Kafka.



Bald kommt Java 9 – doch wie geht es danach weiter? Im letzten Teil unserer Interviewreihe geben die Java-Experten einen Ausblick auf Java 10 und verraten uns, welche neuen Features bei ihnen auf der Wunschliste stehen. Übrigens: im vorletzten Teil des Expertenchecks ging es um die häufigsten Missverständnisse und Vorurteile über Java 9. Unser Expertenteam besteht aus Markus Eisele, Mario Fusco, Marcus Biel, Lukas Eder, Trisha Gee, Vlad Mihalcea, Jake Wharton, Thorsten Heller, Baruch Sadogursky, Quentin Adam und Bruno Borges.

Apache Kafka konnte sich über die letzten Jahre als Herzstück unternehmensweiter Datenarchitekturen zahlreicher namhafter Firmen etablieren. Ob als Message Broker für einfache Producer- / Consumer-Verarbeitung oder als vollwertige Datenintegrationsplattform bis hin zur Verwendung als echtzeitnahe Stream Processing Lösung. Inwiefern Apache Kafka 0.11 neue Maßstäbe setzt, hat Hans-Peter Grahsl für uns zusammengefasst.



Jetzt ist er da, der Hard Fork von Bitcoin. Doch was genau ist eigentlich passiert und welche Auswirkungen hat das auf die Kryptowährung? Im Interview mit Christoph Bergmann, Redakteur und Verantwortlicher beim BitcoinBlog, gehen wir diesen Fragen nach. Außerdem beantwortet er die Frage, welche Unterschiede es zwischen der bislang bekannten Währung Bitcoin und dem neuen Bitcoin Cash gibt.

In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir ebenso spannende wie inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Letzte Woche im Fokus: Elisa Miller-Out, Mitgründerin von PollQ und COO von Women 2.0, die uns erklärte, warum es keine Frauen in der Tech-Branche gibt.



Obwohl Docker mittlerweile beinahe schon als Mainstream bezeichnet werden kann, gibt es zahlreiche Entwickler und Administratoren, die sich noch nicht so richtig mit Docker auskennen – ein Umstand, dem das Portal Play with Docker den Kampf angesagt hat. Wir haben uns die Online-Plattform angesehen, die mehr ist als eine Docker-Sandbox für den Browser.