Java 10, 11 und 12 für die Praxis

In seiner Session auf der JAX 2019 zeigt Arno Haase mit einem Minimum an Folien und viel Quelltext, was neu ist, was man damit praktisch anfangen kann und worauf man achten sollte. Hier werden nicht nur Feature-Listen und Syntaxvarianten präsentiert, sondern die Neuerungen werden — Code-basierend! — in einen alltagsrelevanten Kontext gestellt.

ist freiberuflicher Softwareentwickler. Er programmiert Java aus Leidenschaft, arbeitet aber auch als Architekt, Coach und Berater. Seine Schwerpunkte sind modellgetriebene Softwareentwicklung, Persistenzlösungen mit oder ohne relationale Datenbank sowie nebenläufige und verteilte Systeme. Arno spricht regelmäßig auf Konferenzen und ist Autor von Fachartikeln und Büchern. Er lebt mit seiner Frau und seinen vier Kindern in Braunschweig.