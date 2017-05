James Gosling geht zu AWS: „Es ist Zeit für ein neues Abenteuer“

Auf Facebook gibt Gosling diesen Schritt mit den Worten bekannt: „Es ist Zeit für eine Veränderung… Heute starte ich ein neues Abenteuer bei Amazon Web Services.“ An welchen Projekten Gosling genau arbeiten wird, hat der Java-Erfinder nicht weiter beschrieben. Auch Amazon kommentiert die prominente Verpflichtung lediglich mit dem Tweet:

Noch im Sommer 2016 hatte Gosling in einer Keynote vor einem Vendor-Lockin bei einer zu großen Nutzung von AWS gewarnt:

„You get cloud providers like Amazon saying: ‚Take your applications and move them to the cloud.‘ But as soon as you start using them you’re stuck in that particular cloud.“

Ob Gosling als AWS-Vertreter nun aber genau an diesem Problem arbeiten wird, wie gelegentlich spekuliert wird, ist nicht gesichert. Wir warten noch auf genauere Informationen zum neuen Betätigungsfeld von Gosling – insbesondere darauf, welche Rolle Goslings-Sprachbaby Java dabei spielen wird.

Gosling war bei Sun Microsystems maßgeblich an der Erfindung der Java-Programmiersprache beteiligt. Nach der Übernahme von Sun durch Oracle wechselte Gosling 2011 zum Roboter-Spezialisten Liquid Robotics. Als Chefarchitekt war Gosling mit der Cloud-Infrastruktur des Startups beschäftigt, um Daten zu verarbeiten, die von einer Armee autonomer Ozean-Gleiter gesammelt wurde. Liquid Robotics wurde im Dezember 2006 von Boeing übernommen.