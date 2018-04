Jakarta EE: Die Zukunft von Java EE findet in der Cloud statt

Für Jakarta EE geht es in Zukunft hoch hinaus. Das heißt vorrangig, dass es für den Nachfolger von Java EE in die Cloud geht, wie heute offiziell von der Eclipse Foundation verkündet wurde. Aber so ganz überraschend ist diese Entwicklung nicht: Da gerade im Enterprise-Umfeld heute immer mehr auf die Cloud und Cloud-native Technologien gesetzt wird, wäre es grob fahrlässig, würde die Eclipse Foundation und die Community von Jakarta EE nicht genau diesen Weg für die Enterprise Edition von Java einschlagen wollen.

Jakarta EE represents the best way to drive cloud native, mission critical applications and build upon the decades of Java EE experience of real world deployments and developers. The pace of innovation necessary to modernize enterprise systems for cloud-centric use cases requires a new governance model — a focus on faster release cycles, and supporting an open source, community-driven evolution of the platform. To accelerate this innovation process, Java EE technologies are being moved to the Eclipse Foundation where they will evolve under the Jakarta EE brand.

Mike Milinkovich, Executive Director der Eclipse Foundation