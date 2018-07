ITSchlager – Wenn Entwickler die Schlagerwelt erobern

Wie sähe die Welt des deutschen Schlagers wohl aus, wenn Entwickler die Texte schreiben würden? Davon kann man sich aktuell auf Twitter ein Bild machen. Tausende Mitglieder der Tech-Community geben sich dort ein Stelldichein, um die Texte bekannter Schlager in umgedichteter Form zum Besten zu geben. Wir haben unsere Favoriten ausgesucht.

Es gibt Momente, da könnte man sich schon fragen, ob die Wahl, in der Tech-Branche zu arbeiten, nicht vielleicht die Falsche war. Und dann gibt es wieder Momente, wo man sich fragt, wie irgendjemand NICHT das Bedürfnis haben kann, in der glamourösen Welt der Bits und Bytes, von Java und Go, von Codern, Admins und anderen Verrückten zu Hause zu sein. Solche Schlüsselmomente finden oftmals bei der Lektüre von Twitter statt.

Dass Entwickler und Techies gerne Musik bei der anstrengenden Programmierarbeit vor dem Bildschirm hören, ist schon länger bekannt und dürfte hier wohl niemanden ernsthaft überraschen. In unserem Quickvote zur Thematik kam damals heraus, dass besonders elektronische Musik konsumiert wird, wovon man nun erst einmal halten kann, was man möchte.

Nur zwei von knapp 500 Teilnehmern gaben freiwillig zu, Deutsche Schlager zu hören. Im Kontext des aktuell stark im Trend liegenden Hashtags #ITSchlager ist das schon ein wenig verwunderlich. Unter diesem wurden mittlerweile mehrere Tausend Tweets verfasst, in denen sich die Tech-Community mehr oder weniger bekannte Gassenhauer IT-gerecht umdichtet. Hier sind unsere 15 Favoriten (in keiner besonderen Reihenfolge):

#1 – Drafi Deutscher

#2 – Klaus Lage Band

#!/bin/bash

for ((i=1;i<=1000;i++));

do

echo „nix“

done

echo „Zoom“#ITSchlager — Kyr (@Lueder) 26. Juli 2018

#3 – Pur

git commit -m “ir ins Abenteuerland” #ITSchlager — Herr Schaum (@HerrSchaum) 25. Juli 2018

#4 – Drafi Deutscher zum Zweiten

Weine nicht wenn das Sprint Goal failed, Scrum Scrum… Scrum Scrum

#ITSchlager — VinniChase (@VincenzKoop) 24. Juli 2018

#5 – Spider Murphy Gang

Ja Rosie hat ein Telefon

auch ich hab‘ ihre IP schon.

Unter 132.16.8

herrscht Konjunktur die ganze Nacht. #ITSchlager — Jensi ✈️📡💻 (@DG7ABL) 24. Juli 2018

#6 – Henry Valentino & Daffi Cramer

Im Repo vor mir ist ein kleiner Fehler

Ich checks aus und behebe ihn allein

Ich kenne nicht den Aufruf, und ich kenne nicht das Ziel

Der Test verdirbt mir dann das Spiel#ITSchlager — Markus Schnabinski (@schnabinski) 26. Juli 2018

#7 – Die Toten Hosen

#ITSchlager

Ja sind wir im Wald hier, wo bleibt unser ALT+F4,

Wir haben in Düsseldorf, die längste Blockchain der Welt… — esgibtsie (@esgibtsie) 24. Juli 2018

#8 – Nena

#ITSchlager

99 Java-Zeilen

Wollten nicht im Git verweilen

Haben sich des nachts verpisst

JUnit hat sie nicht vermisst

Das letzte Update riss dann munter

99 Server runter

Deshalb muss ich mich beeilen

Suche 99 Java-Zeilen — Dietmar Höhmann (@DietmarHoehmann) 26. Juli 2018

#9 – Freddy Quinn

#10 – Marianne Rosenberg

Er gehört zu mir,

wie mein RAM auf Steckplatz 4#ITSchlager — Manon im Krisenmanagement (@call_me_manon) 25. Juli 2018

#11 – Peter Alexander

#12 – Helene Fischer

#13 – Roland Kaiser

// #ITSchlager

let fässer = [];

for (let i = 0; i < 7; i++)

{

fässer.push(fassWein);

} — Gunnar Bittersmann (@g16n) 25. Juli 2018

#14 – Christian Anders

#ITSchlager Es fährt ein Zug nach 404 — Patrick (@GibsonsPaul) 24. Juli 2018

#15 – Udo Jürgens

#ITSchlager

Ich war noch niemals in /var/log… — Vesaros (@JayVesaros) 25. Juli 2018

Für das kommende Wochenende schlagen wir vor, es sich draußen gemütlich zu machen, vielleicht mit einem kühlen Getränk. Vorher aber am besten im Plattenregal bei den lieben Eltern oder Großeltern vorbeischauen – wer weiß, auf welche Ideen man dann kommt, die man – 4G und Mobilfunk sei Dank – dann auch gleich mit der Welt auf Twitter teilen kann.

PS: