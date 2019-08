Deutsche IT-Trends: Programmiersprache, Gehalt und Tools

Stack Overflow hat vor einigen Monaten die Ergebnisse der – nach eigenen Angaben – weltweit größten Umfrage unter Entwicklern vorgestellt. Nun haben sich die Datenexperten alle Antworten der 5.375 Entwicklerinnen und Entwickler aus der Bundesrepublik angeschaut und ausgewertet. Wie die Antworten der deutschen Entwickler zeigen, zählt Scala zu den bestbezahlten Programmiersprachen.

Programmiersprachen: Die Deutschen lieben Rust

Ein Teil der Umfrage widmet sich den Programmiersprachen: Welche Sprachen sind beliebt, welche gut bezahlt?

Was die reine Verbreitung von Programmiersprachen angeht, so sind in der Bundesrepublik JavaScript (62,6 Prozent), HTML/CSS (58,9 Prozent), SQL (51,7 Prozent), Java (43,9 Prozent) sowie Python (42,2 Prozent) ganz vorne. Erstaunlicherweise liegt Rust hier nur auf Platz 21 (4,5 Prozent), allerdings ist es gleichzeitig die beliebteste Sprache der deutschen Entwickler (82 Prozent).

Auf den Plätzen zwei und drei folgen TypeScript (75 Prozent) sowie Clojure (74,7 Prozent). Wie die Umfrage außerdem zeigt, verdienen Befragte, die mit Scala, Go, Objective-C und Ruby programmieren, am besten. Wer diese Sprachen beherrscht, kann mit durchschnittlich rund 70.000 Euro im Jahr rechnen.

Gehälter und Minderheiten

Apropos Gehalt. Am meisten verdienen Entwicklungsleiterinnen und -leiter (Median: 86.000 Euro Jahresgehalt), SREs (Median 86.000 Euro Jahresgehalt), DevOps-Spezialisten (Median: 69.500 Euro Jahresgehalt) sowie Data Scientists/Analysts (Median: 69.000 Euro Jahresgehalt). Am wenigsten haben dagegen Spiele- bzw. Grafikentwickler (Median: 55.000 Euro Jahresgehalt) sowie Designer (Median: 52.000 Euro Jahresgehalt) in der Tasche.

Ein besonderes Augenmerk hat Stack Overflow in diesem Jahr auf unterrepräsentierte Gruppen gerichtet. Wie die Ergebnisse zeigen, haben Frauen im Schnitt mehr Erfahrung als Männer. So haben knapp 30 Prozent der Männer zwischen 5 und 9 Jahren Berufserfahrung. Bei den Frauen verfügen etwa 35 Prozent über denselben Erfahrungszeitraum. Dennoch sind 93 Prozent der deutschen Entwickler männlich.

Arbeitszufriedenheit und Wünsche

Die Höhe des Gehalts korreliert übrigens auch mit der Arbeitszufriedenheit der befragten Entwickler. Der Großteil arbeitet zwischen 40 und 44 Stunden die Woche (61,5 Prozent) – rund zehn Stunden mehr als die durchschnittlichen 34,9 Arbeitsstunden aller deutscher Arbeitnehmer.

Doch nicht nur niedriges Gehalt, sondern auch eine störende Arbeitsumgebung (41,6 Prozent) und häufige Meetings (38,5 Prozent) sind die größten Produktionskiller. Außerdem sprechen sich die Entwickler aus Deutschland für flexible Arbeitszeiten (56,1 Prozent) aus und legen Wert auf das konkrete Team, in dem sie arbeiten. Ein Drittel der Teilnehmenden bevorzugt zudem das Homeoffice.

Tools und Technologien

Im Bereich Web Frameworks sind jQuery (44,4 Prozent) sowie Angular/Angular.js (30,2) am beliebtesten. Die verbreitetste Datenbank ist MySQL (51,3 Prozent), bei den Plattformen steht Linux (86,4 Prozent) an der Spitze. Visual Studio Code (46,6 Prozent) macht bei den Entwicklungsumgebungen das Rennen.

Weitere Ergebnisse

Wie der Report zudem herausfand, ist der prototypische Entwickler in Deutschland: jung, männlich, aus dem Mittelstand und gutverdienend. Wie auch in den vergangenen Jahren sind die meisten Entwickler in Deutschland männlich, jünger als 35 Jahre, haben ein Master-Studium an einer Hochschule absolviert (Deutschland 35,5 Prozent), verfügen über bis zu neun Jahren Programmiererfahrung (66,8 Prozent) und bilden sich auch außerhalb ihrer formalen Ausbildung weiterhin fachlich fort (über 90 Prozent).

Mehr als die Hälfte der Befragten ist Backend-Entwickler (51,4 Prozent), und fast 25 Prozent arbeiten an Desktop- und Unternehmenssoftware. Die meisten Entwickler wohnen in Bayern (19,2 Prozent), Nordrhein-Westfalen (16,7 Prozent), Berlin (15, 8 Prozent) und Baden-Württemberg (14,9 Prozent).

Mehr Informationen zum Arbeitsleben, zu den Technologien und alle Ergebnisse im Detail stehen im Stack Overflow Deutschland Report 2019 zum Nachlesen bereit.