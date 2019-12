openHAB 2.5 veröffentlicht: Mehr Möglichkeiten für das Smart Home

Viele Benutzer haben schon seit geraumer Zeit auf diese Version gewartet. In der Vergangenheit haben wir uns bemüht, mindestens zwei Veröffentlichungen pro Jahr zu realisieren, diesen Sommer mussten wir jedoch eine überspringen. Der Grund dafür ist, dass hinter den Kulissen einige große Änderungen stattgefunden haben, die für den Benutzer nicht direkt sichtbar sind, die aber einen erheblichen Einfluss auf alle Entwickler haben: Wir haben das zugrunde liegende Build-System komplett geändert. Dies führte zu mehr Aufwand als ursprünglich erwartet, und es dauerte viele Monate, bis die Maintainer und Kontributoren wieder an Features und nicht an Build- und IDE-bezogenen Inhalten arbeiteten. Dennoch freuen wir uns, dass Entwickler durch diesen Umstand nun viel einfacher mit alternativen IDEs wie IntelliJ und VisualStudio Code arbeiten können, was in der Vergangenheit häufig gewünscht wurde. Darüber hinaus können wir mit dem neuen Build-System die Buildzeiten in Zukunft deutlich verkürzen und externe Abhängigkeiten besser bewältigen.

Eine weitere wichtige Restrukturierung, welche im Hintergrund stattgefunden hat, ist die Reintegration des Eclipse SmartHome Codes in openHAB, die erfolgreich abgeschlossen wurde und uns eine viel einfachere Projekt- und Community-Struktur sowie weniger projektübergreifende Abhängigkeiten bescherte.

Trotz all dieser internen Bemühungen bin ich von der langen Liste der funktionalen Änderungen begeistert, die in den offiziellen Release Notes erwähnt werden: In der Distribution sind 46 neue Add-ons enthalten, was seit dem letzten Release fast ein Add-on pro Woche ist – ein weiterer großer Schritt in Sachen Geräteunterstützung, der openHAB zu einer sehr vielseitigen Integrationsplattform macht.

Wie üblich werde ich nicht auf alle Details eingehen, da ich einen Blick auf die Release Notes im Detail empfehle. Stattdessen möchte ich nur ein paar Interessante Neuerungen erwähnen:

Ephemeris

Die neue Ephemeris-Feature ermöglicht es, Automatisierungsregeln sehr viel granularer zu erstellen: Es liefert Informationen über die Tage: Ist es ein Wochentag oder ein Wochenende? Ist es ein Feiertag? Ist es der Geburtstag von jemandem oder vielleicht Zeit, den Müll nach draußen zu tragen? Mit Hilfe der Ephemeris-Informationen innerhalb von Regeln ist es viel einfacher, z.B. die Zeiten für die automatischen Rollläden, den Wecker, die entsprechenden Infomeldungen am Morgen etc. anzupassen.

Diese Funktion ist für viele Länder und Regionen mit den offiziellen Feiertagen vorkonfiguriert, kann aber auch vollständig an andere Situationen und Anforderungen angepasst werden.

Tesla Binding

Mit der zunehmenden Verbreitung von Photovoltaiksystemen und der Revolutionierung der Automobilindustrie durch Elektrofahrzeuge gewinnt die Disziplin des Energiemanagements im Smart Home immer mehr an Bedeutung. Vor allem seit Teslas Model 3 auf den Markt gekommen ist und sich 2019 zum meistverkauften Elektrofahrzeug entwickelt hat, war es wichtig, es mit openHAB zu unterstützen.

Infolgedessen wurde die openHAB Tesla-Bindung erweitert, um alle aktuellen Modelle (S, 3, X) und sogar das kommende Model Y zu unterstützen. Das Binding bietet eine riesige Liste von Channels, die Zugang zu allen Informationen des Fahrzeugs und insbesondere zu allen Details über den Batteriezustand, die verfügbare Reichweite, die Ladeeinstellungen und die Auto-Klimatisierung bietet.

Neben dem Zugriff auf das Fahrzeug von openHAB aus ist es natürlich auch möglich, vom Fahrzeug aus auf openHAB zuzugreifen, da es für solche Zwecke einen perfekten Bildschirm bietet.

Shelly Binding

Eine weitere sehr beliebte Technologie, die im Jahr 2019 eine schnell wachsende Community hatte, ist die der Shelly-Geräte. Diese Geräte basieren auf ESP-Chips, die Wifi-Konnektivität bieten und Maker ansprechen, indem sie sich nicht auf einen Cloud-Service von Anbietern verlassen, sondern lokale Konnektivität über MQTT und CoAP-Protokolle anbieten. Es ist schön zu sehen, dass sich diese Strategie als sehr erfolgreich erwiesen hat und somit die angebotene Produktpalette schnell wächst.

Während es möglich war, diese Geräte bereits mit der MQTT-Bindung zu verwenden, macht das neue openHAB Shelly-Binding es für Menschen, die keine Erfahrung mit MQTT haben, wesentlich einfacher, diese Geräte zu integrieren. Das Binding unterstützt die automatische Erkennung und nutzt intern das moderne CoAP-Protokoll zur Kommunikation.

Apps and Skills

Neben den Arbeiten an der openHAB-Distribution gab es viele Neuerungen in anderen Teilen der gesamten openHAB-Lösung, die ebenfalls erwähnenswert sind. Ich möchte das Wort an die Maintainer der entsprechenden Komponenten weitergeben:

openHAB Alexa Skill

Jeremy Setton, Maintainer des openHAB Alexa-Skills:

Der neue Alexa-Skill unterstützt Amazons aktuellstes Smart Home Skill API V3, das eine viel umfangreichere Reihe von Funktionen für die Modellierung von Geräten zur Sprachsteuerung bietet. Während die V2-Version des APIs eine Grundbeleuchtung, Thermostat- und Schlosssteuerung ermöglichte, kann das neue API mit nativer Unterstützung nahezu alles modellieren: AV-Geräte, Sicherheitssysteme, Szenen sowie erweiterter Unterstützung für Thermostate, Schlösser und Beleuchtungs-/Powergeräte. Vor allem aber unterstützt der Skill auch die flexiblen APIs der Bausteine, die die Sprachsteuerung auf alle Geräte erweitern, von Lüftern bis hin zu komplexen Geräten wie Waschmaschinen, Jalousien und Türen, wenn sie mit den neuesten semantischen Erweiterungsfunktionen verbunden sind. Schließlich führt das neue API die Benachrichtigung über den Zustand ein, die es ermöglicht, den aktuellen Status der modellierten Geräten in der Alexa Mobile App abzufragen.

Der Skill nutzt die Vorteile der Verwendung von openHAB-Metadaten anstelle von Tags. Dies ermöglicht eine höhere Stufe der Item-Anpassung, die Alexa zugänglich sind. Bestehende Tags werden weiterhin mit dem neuen Skill funktionieren, so dass Benutzer ihre aktuelle Konfiguration nicht migrieren müssen – es sei denn, sie möchten die erweiterten Funktionen verwenden, welche die neue Version des Skills bietet. Zusätzlich optimiert es automatisch die Item-Konfiguration und nutzt dabei einige seiner Eigenschaften wie Typ, Zustandsdarstellung und Maßeinheit sowie die regionalen Einstellungen des Servers.

Es ist in allen derzeit unterstützten Sprachen und Ländern des Alexa Skills verfügbar:

Englisch (AU), Englisch (CA), Englisch (GB), Englisch (IN), Englisch (US), Französisch (CA), Französisch (FR), Deutsch (DE), Hindi (IN), Italienisch (IT), Japanisch (JP), Portugiesisch (BR), Spanisch (ES), Spanisch (MX), Spanisch (US)

Der aktuelle Leitfaden enthält alle notwendigen Informationen und Beispiele, um die Vorteile dieser neuen Funktionen zu nutzen.

openHAB Google Assistant

Mehmet Arziman, Maintainer des openHAB Google Assistant:

Die Google Assistant Integration für openHAB erhielt große Verbesserungen sowie eine Restrukturierung. Die Gesamtintegration wurde wesentlich robuster, flexibler und zukunftssicherer. Die Hauptarchitektur verwendet eine stabile, serverlose Architektur mit hohen Sicherheitsstandards.

Die Integration funktioniert in allen Sprachen, die vom Google Assistant unterstützt werden und unterstützt die neuesten Aktionen der Google Smarthome API.

Google hat mittlerweile eine bessere Dokumentation, Beispiele und mehr Unterstützung für Gerätetypen hinzugefügt. Die openHAB Google-Assistant-Integration unterstützt nun fast alle möglichen Geräte, z.B. Rollläden, Türen & Fenster, Staubsauger, Vorhänge, (Tür-)Schlösser und vieles mehr.

openHAB iOS App

Tim Müller-Seydlitz, Maintainer der openHAB iOS App:

Nach einer langen Zeit der Inaktivität hat der iOS-Client eine Vielzahl neuer Aktivitäten erhalten, die die Anwendung in die moderne Welt bringen.

Obwohl es zahlreiche Änderungen und Updates gibt, ist die bei weitem größte keine, die für den Endanwender sofort sichtbar ist, sondern vielmehr eine von entscheidender Bedeutung für die zukünftige Entwicklung: Der Objective-C-basierte Code wurde vollständig nach Swift portiert. Der Aufwand für die Überarbeitung und Neuschreibung des Codes für diese Aufgabe war enorm. Mit unserer Codebasis, die jetzt in Apples bevorzugter Sprache vorliegt, haben wir uns der Entwicklung auf anderen Plattformen angepasst. Wir haben auch den Grundstein für weitere Verbesserungen unserer iOS-Anwendung gelegt und eine aktive Community von Mitwirkenden aufgebaut.

Die sichtbarste Änderung, die sich aus dieser Portierung auf Swift ergab, wurde unmittelbar nach der Veröffentlichung von iOS 13 ermöglicht. Die iOS-App unterstützt nun den Dark Mode.

Außerdem wird die Videounterstützung durch den Support von mjpeg erweitert. Der barrierefreie Zugang wird durch die Änderungsmöglichkeit der Schriftgröße verbessert. Wir haben ein haptisches Feedback implementiert und eine Suchleiste für Elemente in der Sitemap hinzugefügt. Der Authentifizierungsprozess wurde verbessert und unterstützt nun mTLS-Client-Zertifikate.

openHAB Android App

In den letzten Versionen hat die openHAB App für Android zwei neue Features erhalten, die seit langem nachgefragt wurden: Widgets und ein Tasker-Plugin. Mit der neuesten Version erhielt die App auch Unterstützung für den neuen Dark Mode von Android 10.

Die Startbildschirm-Widgets können verwendet werden, um ein Element in einen bestimmten Zustand zu versetzen oder umzuschalten. Sie können Widgets aus dem Widget-Menü in Ihrem Launcher oder durch einen langen Klick auf ein Element erstellen.

Das Tasker Action Plugin unterstützt das Setzen eines Elements in einen festen Zustand oder auf den Wert einer Tasker-Variablen. Es unterstützt sowohl Item-Befehle als auch Updates und meldet Fehler an Tasker zurück.

Ausblick

Mit dem Release der 2.5 Version hat sich unser Fokus nun auf das Major Release der Version 3.0.0 verschoben. Das bedeutet, dass es in Zukunft höchstwahrscheinlich keine openHAB 2.6 Runtime mehr geben wird, während jedoch noch 2.5.x-Updates erscheinen werden. Der Fokus der Entwickler wird von nun an eindeutig auf openHAB 3 liegen, was zu größeren Änderungen führen wird, die seit einiger Zeit diskutiert werden. Die bestehenden Benutzeroberflächen werden durch eine einzige ersetzt, die vollständig von Grund auf neu implementiert wird. Die „Next-Generation“-Rule-Engine wird zum Standard, die allen Benutzern leistungsstarkes Python-Scripting bietet. Es werden noch viele weitere Änderungen diskutiert, die eine völlig neue Erfahrung bringen werden, während sie gleichzeitig einen Upgrade-Pfad für alle bestehenden Benutzer bieten.

Ich möchte allen unseren Entwicklern, Kontributoren und Nutzern danken, die eine so fantastische Community darstellen. Es ist großartig, dass wir mit der Veröffentlichung von openHAB 2.5 einen weiteren großen Meilenstein erreicht haben und es war bisher eine großartige Erfahrung – openHAB wird im nächsten Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiern! Verbreiten Sie die Neuigkeiten und helfen Sie mit, die Community zu vergrößern.

Genießen Sie die bevorstehende Weihnachtszeit, testen Sie die neue openHAB-Version und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns, Ihrer Familie und Ihren Freunden!