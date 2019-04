Seit 2015 führt die Eclipse Foundation eine Umfrage zum Stand der Dinge in der IoT-Community durch. An der Auflage 2019 haben sich 1717 Entwickler beteiligt. Zu den abgefragten Themen gehörten die aktuellen Herausforderungen für IoT-Entwickler sowie die verwendeten Tools, Plattformen und Programmiersprachen.

IoT-Entwickler scheinen sich vermehrt dem Thema Konnektivität zu widmen. 21% der Teilnehmer gaben „Konnektivität“ als eine wichtige Herausforderung in ihren IoT-Projekten an. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Steigerung um 5 Prozent, übertoffen wird dieser Punkt lediglich vom Dauerbrennerthema Security (38%).

Der Bereich der Konnektivität kann unter mehreren Gesichtspunkten betrachtet werden. Zum einen geht es um die Kommunikationsprotokolle. Hier stehen HTTP (49%), MQTT (42%) und Websockets (26%) an der Spitze. MQTT dominiert unter den auf das Internet der Dinge spezialisierten Protokollen.

Sieht man sich die eigentlichen Verbindungsprotokolle an, sind TCP/IP (54,1%), WiFi (48,2%) und Ethernet (41,1%) gesetzt. Die Verwendung von Satellitenverbindungen hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt, bewegt sich aber noch immer unterhalb von zehn Prozent.

Zur Konnektivität gehört nicht zuletzt auch die Cloud. Unter den von der Eclipse Foundation befragten IoT-Entwicklern sind Amazon Web Services (34%), Microsoft Azure (23%) und die Google Cloud Plattform (20%) besonders verbreitet. Dies passt zu den generellen Marktanteilen dieser drei Cloudprovider.

Schaut man sich den Bereich Security genauer an, zeigt sich, dass besonders die sichere Kommunikation und die Datenverschlüsselung im Fokus stehen. Beide Themen wurden von 38% der Teilnehmer als wichtig eingestuft. Es folgt der Einsatz von JSON Web Tokens oder einer äquivalenten Technologie zur Authentifizierung (26%).

Kein Entwickler-Survey ohne die Frage nach den genutzten Programmiersprachen. In der aktuellen Auflage des IoT Developer Survey wurde in drei Kategorien nach Programmiersprachen gefragt:

Mike Milinkovich, Exekutiv-Dirketor der Eclipse Foundation, kommentiert:

C won out as the programming language of choice for constrained devices, while Java was most popular for gateways/edge nodes and IoT cloud. Neither of those findings are surprising. C and C++ have long been the languages of choice for small embedded systems where minimizing memory space and power consumption, and maximizing processor utilization are key.

Java is the dominant language and platform where the memory and processing resources are larger, and the complexity of the systems are greater. In particular, Java is the language of choice for most cloud infrastructure projects, so seeing it lead in IoT cloud is consistent with that.