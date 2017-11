JAXenter: Du hast auf der DevOpsCon die Session „Viele Microservices – Ein verbindendes Datenaustauschmodell“ gehalten. Dabei hast du gesagt, es ist wichtig, im Microservices-Kontext eine einheitliche Semantik von Schnittstelle bis zur Codeebene zu verwenden.



Dr. Florian Marquardt: In großen Umgebungen existieren viele Microservices, je mehr es werden, desto mehr potenzielle Schnittstellen gibt es. Ohne ein einheitliches Vokabular muss im schlimmsten Fall für jede Schnittstelle ausgehandelt, übersetzt und dokumentiert werden, was unter den Bezeichnern einer Schnittstelle zu verstehen ist und wie ein Mapping der Formate umzusetzen ist. Das ist zeitaufwändig und fehleranfällig und wird mit einer einheitlichen Semantik vereinfacht.

JAXenter: Zur Lösung dieses Problems plädierst du für die Nutzung eines Datenaustauschmodells. Wie könnte denn so ein Datenaustauschmodell aussehen? Kannst du einmal ein Beispiel geben?

Dr. Florian Marquardt: Unser konkretes Beispiel ist eine recht große xsd-Datei mit Type-definitionen im Zusammenspiel mit WSDLs für die Dienstbeschreibungen. Aber es können natürlich auch andere Technologien zum Einsatz kommen, z.B. Swagger und Co.

JAXenter: Wie kann ein solches Modell aufgesetzt werden?

Dr. Florian Marquardt: Der einfachste Fall ist hier natürlich immer die grüne Wiese. Wird ein einheitliches Datenaustauschmodell von Beginn an eingesetzt und konsequent umgesetzt, wächst es mit der Systemlandschaft. In einer bestehenden Landschaft ist das beispielsweise über die Evolution der Systeme und deren Schnittstellen möglich.

JAXenter: Gibt es hier eine Parallele zur Ubiquitous Language, wie sie im Domain-driven Design gefordert wird? Wo sind da Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede?

Dr. Florian Marquardt: Ja, diese Parallele gibt es. Das Konzept einer Ubiquitous Language (UL) ist allerdings umfassender als ein gemeinsames Datenaustauschmodell. UL umfasst auch die fachlichen Bezeichner von Use Cases, des Domänenmodells und sogar der Klassen/Methodenbezeichnern im Code. Diesen umfassenden Anspruch hat ein gemeinsames Datenaustauschmodell nicht. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass sich die Terminologien ganz natürlich auch in den Code und die Konzeption ausdehnen, wenn ein gemeinsames Datenaustauschmodell konsequent umgesetzt wird.

JAXenter: Welche Kernbotschaft möchtest du weitergeben?

Dr. Florian Marquardt: Entgegen der verbreiteten Meinung, dass ein einheitliches Datenmodell (und sei es auch nur für den Datenaustausch) unmöglich umzusetzen ist, soll mit dem Vortrag demonstriert werden, dass es sehr wohl funktionieren kann und auch erheblichen Nutzen bringen kann. Die nötigen Voraussetzungen für einen erfolgversprechenden Einsatz werden im Vortrag diskutiert.

ist Entwicklungsleiter bei der regiocom GmbH in Magdeburg. Dort baute er bei der regiocom eine serviceorientierte Systemlandschaft basierend auf einem gemeinsamen kanonischen Datenmodell auf. Ziel war u.a. die Etablierung von hochverfügbaren Portalanwendungen für über 2,5 Millionen Energiekunden. In diesem Umfeld geht die Entwicklung zur Zeit in Richtung von feingranularen APIs, z.B. für Anwendungen auf entfernten Clients. Im Ehrenamt ist Dr. Marquardt Vorsitzender des Prüfungsausschuss der IHK für Fachinformatiker.Dr. Marquardt ist regelmäßiger Sprecher zu den Themen Web-APIs und Microservices im Kontext der Energiebranche.