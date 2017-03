Wearables in der Industrie: Der Mensch bleibt [IoTCon Update]

Über Wearables wird viel geredet, aber so richtig starten sie nicht durch. Valentin Sawadski (ProGlove) erklärte in seiner Session auf der IoT Conference in München, was ein erfolgreiches Wearable-Projekt in der Industrie ausmacht. Wir berichten live von der Konferenz über die spannendsten Projekte, Themen und Trends im Internet der Dinge.

Wearables in der Industrie: Der Mensch bleibt

Die Digitalisierung der Industrie kreist oft um Themen wie Software, die Cloud und Roboter. Dabei wird oft aus den Augen verloren, dass der Arbeiter weiter fester Bestandteil eines Produktionsprozesses bleiben wird, erläuterte Valentin Sawadski (ProGlove).

„Der menschliche Faktor ist nicht wegzurechnen“, so Sawadski. Momentan kommt auf 20 Arbeiter ein Roboter. So schnell werden Roboter vor allem fachlich geschultes Personal kaum ersetzen können. Um die Menschen in die immer weiter digitalisierten und vernetzten Prozesse einzubinden, kommen immer öfter Wearables zum Einsatz. Denn Werker brauchen bessere Werkzeuge, die sie in ihrer Arbeitsweise unterstützen.

Ein Beispiel dafür ist der intelligente Handschuh Mark. Der Handschuh ist mit einem Barcodescanner ausgestattet. So haben die Arbeiter beide Hände frei und müssen keine unnötigen Wege gehen, um einen Scanner zu holen. Auf diese Weise kann jedes verbaute Teil ohne großen Zusatzaufwand gescannt werden.

Für ein erfolgreiches Wearable-Projekt sind laut Sawadski drei Dinge wichtig: Ein starker Use Case, der einen schnellen Return on Investment liefern kann, industrietaugliche Hardware, die an den konkreten Anwendungsfall genau angepasst ist, und ein Informationskanal, der den Arbeiter mit dem System und den Entscheidungsträgern verbindet.

Der nächste Schritt wäre für ihn nun, auch Feedback zum Prozess zu geben, ob ein Arbeitsschritt richtig oder falsch durchgeführt wurde. So hat der Werker selbst Kontrolle über die Qualität seiner Arbeit und Fehler können früh entdeckt werden. Das spart Kosten und Zeit.