IntelliJ IDEA 2017.1: EAP-Version verfügbar

Ein klein wenig werden sich die Nutzer der IntelliJ IDEA noch gedulden müssen, bis das nächste große Update und damit Version 2017.1 erscheint. Das erste diesjährige Major Release der Entwicklungsumgebung ist für das Frühjahr geplant. Wer schon jetzt das Update auf Herz und Nieren testen möchte, für den empfiehlt sich die sogenannte Early Access Program (kurz: EAP) Version. Damit können die neuen Funktionen und Verbesserungen schon jetzt genutzt werden.

Aber vorsicht! Es wird explizit darauf hingewiesen, dass die Qualität der EAP-Version der IDE deutlich unter dem Standard von anderen Pre- oder Beta-Releases liegen kann.

IntelliJ IDEA 2017.1: Bessere Performanz, Unicode-Emojis und Zero-latency Typing

Java & JVM Debugger

Bereits mit Version 2016.3 hatten die Entwickler der IntelliJ IDEA die Möglichkeit implementiert, for-Loops durch Ketten von Stream API Calls zu ersetzen. Da die for-Loops allerdings ab und zu lesbarer sind, gibt es das gleiche Quick-Fix nun auch für die Konvertierung in die Gegenrichtung. So ist es möglich, komplizierte Ketten zu debuggen und anschließend in for-Loops umzuwandeln.

IntelliJ IDEA 2017.1 bringt für Java-Entwickler auch die Möglichkeit, das Syntax-Highlighting zu individualisieren: In den Einstellungen können die benutzten Farben für reguläre Expressions manuell eingestellt und angepasst werden. Wer auf neue Inspections für JUnit 5 gewartet hat, wird ebenfalls nicht enttäuscht. Sämtliche Inspections, die für JUnit 4 verfügbar waren, gibt es ab sofort auch für den Nachfolger.

Eine weitere Verbesserung der Usability gibt es im Hinblick auf das Überschreiben oder Implementieren von Methoden. Mit der neuen Version von IntelliJ wird es möglich sein, auszusuchen, welche Annotations von der zu überschreibenden oder implementierenden Methode kopiert werden sollen.

Manche Method Breakpoints stellten in der Vergangenheit ein Problem in Sachen Performance dar und behinderten Entwickler bei ihrer Arbeit. Die Emulation durch die IDE als Kombination aus regulären Line Breakpoints soll dieses Problem jetzt beheben. Die JVM Debugger Memory View ist außerdem in Version 2017.1 fest implementiert und muss nicht mehr als Plug-in geladen werden.

Emojis

Natürlich sind Emojis im Editor nicht jedermanns Sache. Bereits jetzt schimpfen manche Entwickler auf JetBrains, dass sie sich zu diesem Schritt entschlossen haben. Andere wiederum sehen es pragmatisch: Emojis gehören eben zu Unicode dazu. Daher werden sie nun auch korrekt im Editor der Entwicklungsumgebung angezeigt:

Emojis können einerseits in Kommentaren, allerdings auch in String-Literalen und Resources genutzt werden. Der einzige Haken: Nur unter Mac OS X werden sie auch wirklich bunt angezeigt. Unter Windows und Linux werden sie als monochrome Zeichen gerendert.

Weitere Features

Das Zero-latency Typing, das bereits experimentell verfügbar ist, wird mit der kommenden Version fester Bestandteil der Entwicklungsumgebung werden. Kurz gesagt soll somit dafür gesorgt werden, dass keine Lags beim Tippen innerhalb des Editors entstehen.

Für Windows-Nutzer gibt es ein neues 64-Bit-JDK. Dadurch können Entwickler der IDE mehr RAM zuweisen, was ebenfalls die Performance verbessern sollte. Keine Neuigkeiten gibt es hingegen im Hinblick auf die Java-9-Unterstützung. Diese befindet sich nach Aussage von JetBrains noch in der Entwicklung, bald soll es aber dazu Neuigkeiten geben – es bleibt also spannend.

Eine vollständige Liste mit Änderungen gibt es auf dem JetBrains Blog, herunterladen kann man sich die aktuelle EAP-Verison auf der entsprechenden Download-Seite.