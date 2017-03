RESTful Hypermedia-APIs: Ihr Sinn und Nutzen

In dieser Session von der W-JAX 2016 gibt Ihnen Kai Tödter (Siemens AG) einen Überblick über das Thema RESTful-Hypermedia-APIs und zeigt an konkreten Beispielen, warum diese sinnvoll und für viele Use Cases nützlich sind.

RESTful Web Services sind schon seit einiger Zeit in aller Munde und sehr beliebt. Viele der bekannten öffentlichen Web-APIs behaupten von sich, RESTful zu sein. Viele aktuelle APIs erfüllen ein wichtiges Element von REST allerdings nicht: Hypermedia as the Engine of Application State (HATEOAS). In dieser Session von der W-JAX 2016 geht Kai Tödter sowohl auf verschiedene Repräsentationen wie z. B. HAL und Siren ein als auch auf deren Einbindung in existierende Infrastrukturen wie den Spring Stack. Auch für das Erstellen von API-Dokumentation gibt Kai praxisnahe Tipps. Ziel dieser Session ist, am Ende selbst beurteilen zu können, ob Hypermedia für das eigene REST-API Vorteile bringt.

Sinn und Nutzen von RESTful Hypermedia-APIs from JAX TV on Vimeo.