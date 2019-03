Kubernetes Helm: “Hey, HELM, kannst Du skalieren…??”

Paketmanager sind anspruchsvoll. Helm lernte viele Lektionen aus den Fehlern anderer, aber wiederholt auch einige davon selbst. Beispielsweise kann nicht skaliert werden, wenn pro Repository nur eine einzige Indexdatei vorhanden ist. Dabei handelt es sich um den selben Fehler, den bereits NPM machte und das hat Folgen. Es führt zu einem langsameren CI, hohem Speicherverbrauch, langsamerer Suche und vielem mehr. Ein weiteres Beispiel für Wiederholungsfehler ist, dass private Enterprise Repositorys nicht berücksichtigt werden und Autorisierungs- und Authentifizierungsfunktionen entfallen.

In seiner Session auf der DevOpsCon 2018 untersucht Baruch Sadogurskys zum einen mehrere Lösungen für diese Probleme und zeigt zum anderen die Stärken und Schwächen von Helm auf.

