H2020-Projekt „AGILE-IoT“, JEP 335 & Machine Learning – unsere Top-Themen der Woche

Die Witze über Roboter und Künstliche Intelligenzen, die die Menschheit ausrotten, haben alle schon einen Bart. Ernsthafter setzte man sich in der vergangenen Woche auf der Machine Learning Conference 2018 in München mit der Thematik auseinander, wir haben die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst. Außerdem blies Oracle offiziell zur Nashorn-Jagd und die Forscher aus dem H2020-Projekt „AGILE-IoT“ haben ihre Forschungsergebnisse mit uns geteilt.

Das Internet of Things steht stellvertretend für Infrastrukturen, in denen verschiedene Geräte unterschiedlichster art miteinander verbunden werden können. In diesem Artikel bieten die Teilnehmer des H2020-Projekts „AGILE-IoT“ einen Überblick über diverse Arten von Empfehlungstechniken und wie diese in IoT-Szenarien angewandt werden können.

Die ML Conference 2018 in München stand unter dem klaren Motto: Wir sind noch lange nicht am Ende und es gibt noch so viel zu lernen. Dies ist die Zusammenfassung des ersten Konferenztags und wir richteten den Scheinwerfer auf eine kleine Zusammenstellung der spannendsten Themen.

In den letzten Jahren nahm die Diskussion rund um Edge Computing an Fahrt auf. Dahinter steckt die Verarbeitung von Daten am oder nahe dem Ort, an dem sie erstellt werden. Mittlerweile wächst die Datenmenge auch aufgrund des Internet of Things (IoT) explosionsartig an. Eine Vielzahl verschiedener Sensoren und Mikroprozessoren in Embedded-Systemen sind der Grund dafür. Sie generieren eine Fülle an Informationen und sind damit der Auslöser für die rasant wachsende Nachfrage nach Edge-Computing-Lösungen, die mittlerweile Bestandteil der IT-Strategie und -Architektur sind.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Oracle die Abschaffung der Nashorn JavaScript Engine plant. Der Grund hierfür ist so banal wie einleuchtend: Es fehle an Ressourcen, die Nashorn Engine zu verwalten und auf dem aktuellsten Stand der Dinge zu halten. Das müssen die Nutzer nun beachten.

Stack Overflow hat 100.000 Softwareentwickler aus 184 Ländern weltweit zu den Bereichen Ausbildung, Arbeit, Technologien und KI befragt. Darunter sind 6.459 Entwickler aus Deutschland. In drei Teilen schauen wir uns die Ergebnisse zu Gehalt, Programmiersprachen und Technologie-Trends an. In diesem dritten Teil geht es ganz um Technologie: Welches sind die beliebtesten Frameworks, IDEs und Plattformen?