Es gibt mittlerweile so viele JavaScript-Bibliotheken und -Frameworks, dass WTF.js schon seit Jahren nicht mehr interessant ist. Immer noch tauchen ständig neue Tools und Technologien auf, allein schon für JavaScript. Darüber hinaus gibt es neben JavaScript unzählige weitere Sprachen, Tools, Paradigmen und Patterns, auf die Entwickler schwören und die andere darum neugierig machen. Womit sollte man sich also als nächstes beschäftigen? Wie lässt sich das ständige Lernen n den Alltag einbinden? Wie bleibt man relevant und produktiv, während man seine Karriere fördert? Keine Panik! Es ist möglich.

Mit drei Jahrzehnten Programmiererfahrung verrät Julie Lerman in dieser Session von der International JavaScript Conference London 2018 Tipps und Tricks, mit denen sie ihre technischen Fähigkeiten kontinuierlich weiterentwickelt und nicht in der Flug möglicher Technologien ertrinkt.

Die Speakerin: Julie Lerman

Julie Lerman is a an independent consultant who works as a coach and mentor for software teams around the world, assisting with architecture, performance, and modernizing software practices. She is Microsoft Regional Director and a long-time Microsoft MVP who has been designing and coding software for thirty years. You can find Julie presenting on Domain-driven Design, Entity Framework, and many other topics at user groups and conferences around the world. Julie blogs at thedatafarm.com/blog, is the author of the highly acclaimed “Programming Entity Framework” books, the MSDN Magazine Data Points column and popular videos on Pluralsight.com.