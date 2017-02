Ausblick auf die neuen Gradle-Features

Das Team rund um das Build Tool Gradle will die Produktivität von Entwicklern weiter steigern, indem sie typische Zeitfresser wie unnötiges Kompilieren verhindern und das Troubleshooting vereinfachen. Stefan Oehme, Principal Engineer bei Gradle, erklärt in einem Gastbeitrag Gradles Pläne für 2017.

Nimm Dir einen Moment Zeit und denk mal darüber nach, wie häufig jeden Tag die gleichen Build Tasks mit dem exakt gleichen Input in deinem Unternehmen ausgeführt werden. Zuerst auf dem Laptop der implementierenden Entwickler, wenn sie ein neues Feature einführen. Als nächstes, auf jeder Stufe der Master-Pipeline, wenn das Feature gemergt wird. Dann auf allen Laptops der übrigen Entwickler, wenn sie die Veränderungen am nächsten Morgen pullen. Und natürlich jedes mal, wenn ein Entwickler anschließend einen “Clean Build” herausbringt. Heutzutage ist das Wiederverwenden cross-build oder cross-machine auf Bibliotheken beschränkt, die in Artefakt-Repositories genutzt werden. Was aber, wenn wir für jeden Zwischenschritt des Builds das selbe Level an Wiederverwendbarkeit erreichen könnten, den wir bei Libraries genießen?

Genau das wird Gradles “Task Output Cache” möglich machen. Indem alle Inputs und Outputs eines Tasks sorgfältig spezifiziert werden, kann Gradle einen Fingerabdruck des Inputs berechnen und den entsprechenden Output der Task in einem Shared Cache speichern. Nachfolgenden Builds – egal ob auf CI oder auf Entwicklerrechnern – können dann den Fingerabdruck nachschlagen und die gespeicherten Outputs herunterladen, anstatt der Task lokal erneut laufen zu lassen. Bei größeren Projekten mit zeitaufwendigen Tasks, kann das jedem Teammitglied mehrere Minuten pro “git pull” ersparen, während gleichzeitig CI Builds beschleunigt werden.

Eine weitere Möglichkeit unnötige Arbeit zu vermeiden ist es, die Grenzen zwischen Softwarekomponenten besser zu definieren. Bisher war es notwendig, alle untergeordneten Consumer zu rekompilieren, wenn etwas an einer Library verändert wurde. Was aber wenn man nur ein Detail einer Implementierung ändert, wie einen Method Body oder eine Dependency, die nur intern genutzt wird? In diesem Fall ist eine Rekompilierung eigentlich überflüssig, weil sich keines der kompilierten Symbole verändert hat. Gradles in Kürze erscheinende Features, Compile Avoidance und starke Encapsulation-Funktionen, ermöglichen, die eigenen Library APIs genau zu definieren, sodass untergeordnete Consumer nur rekompiliert werden, wenn sich das API auch tatsächlich ändert. Das beschleunigt den Edit-Compile-Run-Loop, was wiederum bedeutet, dass man mehr Zeit für die Entwicklung an sich hat.

Wenn sich Arbeit schlussendlich nicht vermeiden lässt, wird Gradle Rekompilieren standardmäßig parallel machen, wann immer es sicher möglich ist. Alle diese Anstrengungen zusammen sorgen dafür, dass Entwickler ihre Zeit dafür aufwenden können, was ihnen am wichtigsten ist: Qualitativ hochwertige Software zu schreiben.

Tiefere Einsichten

Eine der größten Zeitfresser ist neben langsamen Builds Troubleshooting bei fehlerhaften Builds. Build-Ingenieure verbringen häufig viele Stunden damit zu versuchen, das Problem eines anderen Entwicklers auf ihrem Rechner zu reproduzieren. Oder sie versuchen herauszufinden, warum eine unschuldige kleine Veränderung augenscheinlich voneinander unabhängige Tests hat scheitern lassen. Gradle Build Scans rationalisieren diesen Prozess, indem sie einen detaillierten Blick auf alles, was während des Builds geschehen ist, in einem einfach teilbaren Format bereitstellen. 2017 werden Build Scans noch stärker und erlauben es, Builds miteinander zu vergleichen, z. B. um die problematische transitive Abhängigkeit zu finden, die den Integrationstests scheitern ließen. Außerdem werden in einer ausführlichen Ansicht Performance Timelines zur Verfügung gestellt, sodass man immer weiß, welcher Teil des eigenen Builds optimiert werden muss, um das Entwicklerleben zu verbessern.

Umfangreiche IDE-Integration

Der Fokus von Eclipse Buildship und IntelliJ IDEAs Gradle-Integration lag bisher darauf, die Projekt-Settings zu synchronisieren und Tasks laufen zu lassen – Dinge, die Entwickler tagtäglich machen. Nächstes Jahr werden den Build-Autoren zu mehr Produktivität verhelfen, indem wir ihnen ermöglichen, ihre Build-Skripte im statisch typisierten Kotlin zu schreiben, inklusive Syntax-Highlights, Autovervollständigung, Codenavigation und allen anderen Features, die man von einer modernen IDE erwartet.

Es wird ein aufregendes Jahr. Wirf regelmäßig ein Auge auf unseren Blog, damit Dir der Spaß nicht entgeht!

Dieser Post wurde ursprünglich in der Ausgabe Dezember 2016 vom Eclipse Newsletter: Ready, Set… 2017! veröffentlicht.

Für weitere Infos, siehe den Eclipse Newsletter.