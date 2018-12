Dev + Ops = Go: Wo steht Googles Programmiersprache aktuell?

Die Programmiersprache Go wird immer beliebter. Vor allem im Bereich des Software-Betriebs ist Go präsent, viele Infrastruktur-Werkzeuge wie Docker, Kubernetes, Istio, Prometheus und Terraform sind in Go geschrieben. Im Interview mit JAXenter Redakteur Hartmut Schlosser berichtet Christoph Petrausch (Inovex) von seinen Erfahrungen mit Go als Sprache für ein Microservices-Projekt.

Wo liegen die Stärken von Go? Welche Eigenheiten sollte man beachten? Weshalb ist Go gerade im DevOps-Bereich so beliebt? Welche aktuellen Weiterentwicklungen der Sprache gibt es?