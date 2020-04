Gratis im entwickler.kiosk: Go Spezial – Alles über Googles Programmiersprache

In der neuen Entwickler-Kiosk Spezial-Ausgabe dreht sich alles um die Programmiersprache Go. Egal ob Sie sich als Einsteiger mit den Grundlagen vertraut machen wollen oder als Go-Profi die Lösung für ein bestimmtes Problem suchen – das Go Spezial bietet Hilfestellung.

Go – eine Programmiersprache mit Potenzial

Die 2009 von Google vorgestellte Sprache Go ist seit 2012 als stabile Version 1.0 im Umlauf und gewinnt immer mehr Anhänger. Spätestens seit dem Erfolg bekannter DevOps Tools wie Kubernetes, Prometheus und Terraform, die allesamt im Go geschrieben sind, hat sich die leichtgewichtige System-Sprache als C-Alternative etabliert.

Im neuen Entwickler-Kiosk Spezial haben wir für Sie Artikel, Tutorials und Infografiken zusammengestellt, die verschiedene Aspekte der Programmierung in Go beleuchten. RESTful APIs, Plug-in-Entwicklung, gRPC-Services, Webdevelopment mit Go Buffalo, Go Modules und Nebenläufigkeit mit Goroutinen sind einige Beispiele, die Sie in dieser Ausgabe finden. Alles zu Go: vom Einstieg bis zum Profi!

Inhalt der Ausgabe

