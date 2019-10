GitLab 12.4: Audit Events API und überarbeitete Merge Request Dependencies

GitLab 12.4 wurde veröffentlicht. Darin finden sich neue Features für Nutzer der kostenpflichtigen Varianten, aber auch die kostenlose Free-Edition erhält Neuerungen. Unter anderem wurde an den Merge Request Dependencies, einem neuen API sowie einer Beschränkung der Zugriffsrechte für Pages-Seiten gearbeitet.

Merge Request Dependencies

Unter dem Namen „Cross-Project Merge Request Dependencies“ wurde dieses Feature erstmals in GitLab 12.2 eingeführt. Merge Request Dependencies erlauben das Definieren von Abhängigkeiten in Merge Requests, um bei der Zusammenarbeit mit anderen Entwicklern ein Merging in falscher Reihenfolge zu verhindern. Neben dem neuen Namen bringt Version 12.4 auch die Unterstützung von Merge Requests innerhalb des gleichen Projektes mit.

Das Feature steht für GitLab-Nutzer mit der Premium-, Ultimate-, Silver-, oder Gold-Edition bereit.

Weitere Neuerungen

In GitLab 12.4 wird für Premium- und Ultimate-Nutzer das neue Audit Events API zur Verfügung gestellt. Admins sollen dadurch Events programmgesteuert erhalten und Benachrichtigungen und Überwachung nach den Bedürfnissen der jeweiligen Organisation einstellen können. Eine weitere Neuerung betrifft alle GitLab-Nutzer: Notifikationen für Releases können für GitLab-Projekte abonniert werden – auch für solche, an denen man nicht selbst mitarbeitet. Das soll die manuelle Suche nach neuen Releases ersparen.

Für alle GitLab-Editionen gibt es zudem die neue Zugriffskontrolle auf GitLab.com. Sie erlaubt einem Admin das Beschränken von Zugriffsrechten auf eine Pages-Seite:

Alle Neuerungen in GitLab 12.4 sind dem Blogeintrag zum Release zu entnehmen.