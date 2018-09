Project Paper Cuts: Kleinere Verbesserungen auf GitHub in Sicht

Seit einiger Zeit beklagen sich Anwender auf GitHub darüber, dass kleine bis mittelgroße Probleme im Workflow von GitHub nicht berücksichtigt werden. Um die Nutzer zufriedenzustellen und die Qualität der Workspaces zu verbessern, hat GitHub nun Project Paper Cuts angekündigt und erhofft sich davon Großes, frei nach dem Motto:

Make the quick improvements that matter most.

— Luke Hefson, Product Manager bei GitHub