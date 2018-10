Auch in diesem Jahr veröffentlichte GitHub wieder seinen State of Octoverse Report und beleuchtet anhand zahlreicher Statistiken die GitHub Community genauer. Wie der aktuelle Octoverse Report zeigt, ist JavaScript bei GitHub-Entwicklern die beliebteste bzw. am meisten genutzte Programmiersprache.

Mittlerweile umspannt die GitHub Community beinahe den gesamten Globus. Dabei stammen die meisten Nutzer der Plattform aus Amerika, gefolgt von China und Indien. Deutschland liegt auf dem fünften Platz.

Insgesamt zählt GitHub in diesem Jahr 31 Millionen Mitglieder. Noch ein Jahr zuvor waren es gerade einmal 24 Millionen GitHub-Nutzer. Die meisten der 6 Millionen Neuanmeldungen kommen vor allem aus dem Nahen Osten, aus Afrika und Südostasien.

Die 31 Millionen Entwickler dürften 2018 ziemlich beschäftigt gewesen sein, da sie innerhalb eines Jahres etwa 40 Prozent der aktuell rund 96 Millionen Repositorys erstellt haben. Zusätzlich wurden ca. 30 Prozent von den 200 Millionen Pull Requests, die seit Bestehen der Plattform angelegt wurden, in den vergangenen 12 Monaten geschaffen. Ungefähr 2,1 Millionen unterschiedlichen Organisationen sind auf GitHub mittlerweile vertreten, diese Zahl hat sich seit dem letzten Octoverse Report fast verdoppelt.

JavaScript macht das Rennen

Der State of Octoverse 2018 Report beleuchtet zudem, welche Programmiersprachen auf GitHub am häufigsten zum Einsatz kommen, gemessen an Contributors in öffentlichen und privaten Repositorys, Organisationen und der entsprechenden Region. Eine Programmiersprache sticht dabei besonders hervor: JavaScript.

Unter den 10 beliebtesten Programmiersprachen macht also JavaScript das Rennen. Anschließend folgen Java auf Platz zwei und Python auf Platz drei. Das Schlusslicht bilden Ruby und C, Objective C ist bereits seit 2016 nicht mehr in den Top 10.

Geht es allerdings um die am schnellsten wachsende Sprache, geht Kotlin als Sieger hervor. Die Menge an Kotlin-Entwicklern ist im Vergleich zum Vorjahr 2,6 mal größer geworden. Den zweiten Platz belegt HCL (2,2 mal) und Platz drei geht an TypeScript (1,9 mal). Der Trend scheint also in Richtung statisch typisierter Sprachen zu gehen.

Die beliebtesten Projekte bei GitHub

Gemessen an der Zahl der Entwickler, die sich an einem Open-Source-Projekt beteiligen, ist VS Code mit knapp 20.000 Beitragenden einsamer Rekordhalter. React und Tensorflow folgen mit 10.000 bzw. 9.300 Contributors. Gerade noch so in die Liste der 10 beliebtesten Open-Source-Projekte schafft es DefinitelyTyped mit 6000 Beitragenden.

Des Weiteren richtete GitHub seinen Blick auch auf die 10 beliebtesten Themen der GitHub-Entwickler. Am liebsten arbeiteten die GitHub-Nutzer an Themen rund um React, Android und Node.js. Interessant sind aber auch Themen wie Machine Learning, Electron und die Entwickliung von APIs.

Auch im Bereich, der am schnellsten wachsende Themen lässt sich Interessantes erkennen. Am häufigsten beschäftigten sich die Entwickler mit dem Hacktoberfest. Pytorch, die Machine-Learning-Bibliothek für Python, ist ebenfalls ein aktuelles Trendthema, genau wie Cryptocurrencys und Smart Contracts.

Die GitHub-Gemeinde wurde vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 befragt. Die detaillierten Ergebnisse zu allen oben aufgeführten Themengebieten und weiteren Bereichen gibt es im State of Octoverse 2018 Report zum Nachlesen.