DevOps bei GitHub: Was die Maschinerie am Laufen hält

Johannes Nicolais Keynote von der JAX 2018

GitHub ist die wohl am dichtesten besiedelte Metropolregion, wenn es um das kollaborative Arbeiten an Softwareprojekten geht. Doch auch hinter den Kulissen sind Entwickler tagtäglich damit beschäftigt, alles am Laufen zu halten. In seiner Keynote von der JAX 2018 erzählt Johannes Nicolai, Enterprise Solutions Engineer bei GitHub, wie man DevOps erfolgreich bei GitHub umsetzt – und in Zukunft umsetzen wird.