GitHub verrät Geheimrezept: So entwickelt man kollaborativ Software

Über 500 Mal deployen die global verteilten Teams bei GitHub jede Woche. Damit dies alles reibungslos abläuft wird beim Projekt-Hoster auf ChatOps gesetzt, um die Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern, dem Marketing und den vielen anderen Abteilungen zu erleichtern und optimieren. In seiner Keynote zeigt Marko Berkovic zudem einige Beispiele für die Nutzung von Hubot, um Logfiles abzurufen, verschiedene Metriken zu visualisieren und Pull Requests direkt aus Slack auf Heroku zu deployen.

is passionate about the power of software, how it is improving our lives, and transforming every single industry on the planet. At GitHub Marko is helping large businesses in Europe transform how they deliver better software, keep their developers happy, attract talent, and reuse code by adapting GitHub. Marko has over ten years of Experience in the IT industry, and lives in Vienna.