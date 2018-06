Git 2.18 mit neuem Wire Protocol & News zu Git 2.19

Das in den Release Notes zu Git 2.18 als Protocol v2 referenzierte Git Wire Protocol v2 soll einiges an GitHub verändern und vor allem die Performance der Versionsverwaltungssoftware verbessern. Bereits im Mai stellte Brandon Williams aus dem Git-Core Team das neue Protokoll im Google Open Source Blog vor. Angekündigt hatte er die Implementierung für Git 2.18; nun ist die Version da und mit ihr das neue Wire Protocol. Das Protokoll reguliert, wie Clones, Fetches und Pushes zwischen Client und Server kommuniziert werden. Der wichtigste Grund für die Neufassung des Protokolls war laut Williams, dass Branches und Tages zukünftig serverseitig gefiltert werden können sollen. Die Spezifikation des neuen Wire Protocol v2 kann online eingesehen werden. Künftig werden, so Williams, nicht mehr automatisch alle Branches und Tags aufgelistet, wenn ein Fetch Command an den Server gesendet wurde, sondern nur noch diejenigen Objekte, die abgefragt wurden.

Git 2.18 hat natürlich noch viele weitere Neuerungen mitgebracht, die in den Release Notes auf GitHub nachgelesen werden können.

Git 2.18 ist da, die Arbeit an Git 2.19 beginnt