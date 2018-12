Tipps und Tricks: Als Führungskraft in der agilen Transformation

Thorsten Zieglers Session von der JAX 2018

Das Thema Agile hat in den vergangenen Jahren Organisation – und Managementmethoden zunehmend geprägt. Dabei bedeutet Agilität nicht nur einen Wandel in der Organisationsform, sondern auch im Führungsverständnis. In seiner Session auf der JAX 2018 erklärt Thorsten Ziegler, was Agile für klassische Führungskräfte bedeuten kann.