Technologie-Trends 2018: Das sind die Top-Frameworks

Welche Frameworks liegen 2018 im Trend? In unserer großen JAXenter-Umfrage haben Sie abgestimmt. Wir schauen uns die Ergebnisse im Detail an und vergleichen sie mit den Bewertungen aus den Vorjahren. Welche Tendenzen lassen sich erkennen?

Die Grundlage allen Programmierens ist die Sprache, in der programmiert wird. Doch kaum eine Software wird heute ohne Frameworks entwickelt, wer will schon bei Null anfangen? Nachdem wir uns im ersten Teil unserer Auswertung die Programmiersprachen vorgenommen haben, widmet sich der zweite Teil den Rahmenwerken und UI Toolkits.

Webframeworks 2018

Wir beginnen mit den Webframeworks. Hier setzt sich in der Umfrage deutlich die Tendenz der letzten Jahre durch: JavaScript-Frameworks liegen ganz vorne: React, Angular, Node.js. Der erste Treffer aus dem Java-Ökosystem landet Spring MVC, das den vierten Platz belegt. JavaScript-Shootingstar Vue.js liegt bereits an fünfter Stelle, 35% der Teilnehmer fanden das Framework „interessant“ oder „sehr interessant.“

Welche Trends sich in diesen Ergebnissen offenbaren, zeigt der Vergleich mit den Umfragen aus den Vorjahren:

Angular, der Gewinner 2016, wurde bereits 2017 von React überholt – ein Trend, der sich 2018 weiter fortsetzt. Java Frameworks insgesamt schneiden 2018 schlechter ab, Spring MVC sowie die beiden Java-EE-Frameworks MVC und JSF verlieren genauso Prozente wie die kleineren Vaadin, Wicket und Play.

Application Frameworks 2018

Bei den Application Frameworks gibt es einen klaren Sieger: Spring Boot. Wie kein anderes Rahmenwerk scheint Boot dem Trend entgegenzukommen, Java-(Enterprise)-Anwendungen ohne schwergewichtigen Application Server zu bauen. Mit 52,6 Prozent der Teilnehmer, die Spring Boot interessant oder sehr interessant fanden, liegt das Framework gleichauf mit React, dem Gewinner bei den Web Frameworks.

Aus demselben Grund wie Spring Boot dürfte für viele das Projekt Eclipse Microprofile spannend werden: Microservices-basierte Anwendungen. Eclipse Microprofile war in diesem Jahr zum ersten Mal in der Umfrage dabei, und noch scheint das Interesse mit den erzielten 14,8 Prozent eher verhalten. Doch wird mit Spannung zu beobachten sein, wie sich dieser Wert in den nächsten Jahren verändert – oder wie ein möglicher Zusammenschluss mit Jakarta EE die Popularität der Java-Enterprise-Plattform beeinflussen wird.

Blicken wir auf den Vergleich mit den Vorjahren, ergibt sich folgendes Bild:

Zugewinne verzeichnet kein einziges der Application Frameworks. Spring Boot verliert zwar etwas, liegt aber dennoch vorne. Akka erzielt mit 41,8% immer noch ein bemerkenswert gutes Ergebnis. ReactiveX, Vert.x und Lagom liegen in etwa gleichauf im Mittelfeld. Für Dropwizard und Ratpack zeigt die Trendkurve nach unten.

UI Toolkits 2018

Den Frameworks bzw. Toolkits, die im engeren Sinne der Entwicklung von User Interfaces dienen, haben wir eine gesonderte Rubrik gewidmet. Übermächtig ragt hier HTML5 über allem anderen. Die 77,4 Prozent lassen den Rückschluss zu, dass HTML5 mittlerweile zum Grundvokabular eines jeden Frontend-Entwicklers zählt. Auch die Plätze 2 und 3 verweisen auf JavaScript: Bootstrap und Web Components sind beliebt.

Interessant ist hier die Betrachtung der dezidierten Java-UI-Kits:

Das Interesse an JavaFX nimmt leicht ab, liegt aber dennoch deutlich vor den alten Bekannten Swing und SWT. Swing verzeichnet sogar einen leichten Zugewinn von 0.5 %, was angesichts der vor gut 5 Jahren getätigten Ansage Oracles, mit JavaFX den Nachfolger von Swing zu entwickeln, doch überrascht.

Zu JavaFX gab es zuletzt die Ankündigung, das Toolkit in Java 11 aus dem JDK zu entfernen und als separates Projekt zu behandeln. Alles in allem unklare Signale, die das Vertrauen in Java als UI-Technologie nicht zu stärken scheinen. Selbst bei der deutlich am Java-Ökosystem orientierten JAXenter-Leserschaft finden sich die Java UI Toolkits jedenfalls weit hinter der JavaScript-Konkurrenz.

Trend JavaScript

Insgesamt zeigt sich bei den Frameworks also der Trend hin zu JavaScript. Schauen wir uns deshalb die JavaScript-Welt zum Abschluss nochmals gesondert an:

Eine Tendenz springt dabei besonders ins Auge: Galt die Welt der JavaScript-Frameworks in der Vergangenheit als besonders fragmentiert, so scheint sich doch eine gewisse Konsolidierung abzuzeichnen. Das Gros der Community sieht mit React, Angular, Node.js und Vue.js ihre Bedürfnisse auf dem Framework-Markt abgedeckt. Desweiteren sind HTML5 und Bootstrap gesetzt. Was sich bei den Web Components tut, wird mit Interesse beobachtet.

Nimmt man noch die Ergebnisse bei den Programmiersprachen hinzu, so zeigt sich mit JavaScript als Universalsprache und TypeScript als nützliche Spracherweiterung für große Projekte die JavaScript-Welt 2018 als deutlich übersichtlicher als angenommen.

So weit unsere erste Betrachtung Ihrer Bewertungen der Frameworks. Beim nächsten Mal wollen wir uns die Umfrageergebnisse aus dem Bereich der Software-Architektur ansachauen. Bleiben Sie dran!

Die Umfrage

Die JAXenter-Umfrage wurde online auf unseren Portalen JAXenter.de und JAXenter.com durchgeführt. Sie fand 2018 zum dritten Mal statt und erreichte 1007 Teilnehmer, die verschiedene Technologien nach ihrer Relevanz bewerten sollten. Die folgenden Themenbereiche wurden abgedeckt:

Programmiersprachen

Webframeworks

UI-Technologien

Continuous Delivery und Automatisierung

DevOps, Container und Service-Discovery

Cloud-Plattformen und -Technologien

Software-Architektur

Datenlagerung

Datenverarbeitung

Weitere Technologien

Die Teilnehmerschaft war überwiegend männlich (95%) und zwischen 31 und 50 Jahre alt. 80% der Teilnehmer verfügen über mehr als 6 Jahre Programmiererfahrung:

45% der Teilnehmer stammen aus Deutschland, 10% aus den USA, der Rest verteilt sich auf über 80 verschiedene Staaten. Mehr zur Ausrichtung und Demografie finden Sie im ersten Teil unserer Auswertung: Technologie-Trends 2018: Das sind die Top-Programmiersprachen.

