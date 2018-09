Break Your Event Chains: Langläufige Microservices & Domain-driven Design

Das Extrahieren komplexer Geschäftslogik in dedizierte Services reduziert die Servicekopplung und ermöglicht es, das große Ganze im Auge zu behalten – und zwar ohne den wichtigen im Domain-driven Design verwurzelten Gedanken der Bounded Contexts zu missachten, und ohne die Autonomie der beteiligten Services und Teams einzuschränken oder gar die Entstehung von God Services zu begünstigen.

Servicegrenzen werden für Martin Schimak umso klarer und Service-APIs umso smarter, je besser er ihre potenziell langläufige Natur erkennt und beim Design in den Vordergrund stellt. Basierend auf umfangreicher Projekterfahrung bespricht er die Handhabung komplexer Abläufe, welche angemessene Reaktionen auf Fehler und Probleme erfordern, sowie Timeouts und kompensierende Geschäftslogik (Sagas) benötigen.

Break your Event Chains! from JAX TV on Vimeo.