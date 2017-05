Planet Android: Essential Phone von Andy Rubin, Judy Malware und IDC Smartphone-Jahresbericht

Anfang des Jahres machten Gerüchte die Runde, dass Andy Rubin, Godfather of Android, ein eigenes Smartphone auf den Markt bringen will. Dieses soll durch künstlich Intelligenz smarter sein als andere Devices. Unter dem Namen Essential Phone PH-1 kommt das Gerät nun tatsächlich auf den Markt, preislich ist es mit 699 USD vergleichbar zum iPhone und anderen High-End-Geräten.

Nun, worin überbietet das Essential Phone PH-1 möglicherweise andere Smartphone-Modelle? Das Essential ist erweiterbar. Dabei hilft eine magnetische Verbindungsstelle auf der Rückseite des Geräts, über die neue Hardware, wie eine 360°-Kamera oder eine Ladestation, angeschlossen werden kann. Eine Reihe weiterer Accessoires soll folgen, sodass – und das ist die Vision – das Gerät mit neuen Elementen immer auf den neusten Stand gebracht werden kann. Den ein oder anderen erinnert das an modulare Geräte wie das Fairphone.

Im Vergleich zu anderen Smartphones ist das Essential nicht aus Aluminium, sondern aus Titanium gebaut. Damit ist es besonders robust, Smartphone-Hüllen findet man auf der Shop-Seite also nicht. Weitere Besonderheiten: Ein Edge-to-edge Display mit einer Diagonalen von 5,7 Zoll und kein Branding, denn einen Essential-Schriftzug oder ein Logo sucht man vergeblich. Das Betriebssystem der Wahl ist natürlich Android, Version 7.1 um genau zu sein. Alles andere wäre ja Humbug – wie gesagt, Rubin war maßgeblich an der Entwicklung des OS beteiligt.

Auf der Essentials-Unternehmensseite kündigt Andy Rubin zudem Produkte für den Bereich Smart Home an, die besser miteinander kommunizieren und leichter steuerbar sein sollen. Wir sind gespannt!

Judy ist eine Malware, die dieser Tage im Google Play Store für Unruhe sorgt. Laut aktueller Berichte sind 41 Apps mit einer Gesamtreichweite im Zweistelligen Millionenbereich betroffen. Entwickelt wurde Judy von dem koreanischen Unternehmen Kiniwini, das im Play Store mit dem Namen Enistudio corp. registriert ist. Das Prinzip: Vermehrt Werbung anzeigen und Klicks darauf generieren. Was das bringt? Geld natürlich. Denn die Malware-Entwickler kassieren mit jedem Klick. Mehr zur Funktionsweise der Malware erfahren Sie in der ausführlichen Analyse des Security-Unternehmens CheckPoint.

Mit einem neuen Android TV Home Screen sollen Inhalte nun noch nutzerfreundlicher dargestellt werden. So können für Inhalte einer Android TV App mehrere Kanäle angelegt werden, so wie Programme im klassischen TV. Welche Kanäle auf dem Homescreen zu sehen sind, kann der User konfigurieren. Außerdem hilft ein neuer Balken am oberen Rand des Bildschirms, schnell auf häufig genutzte Apps zuzugreifen, eine „Watch-next“-Sektion macht Vorschläge basierend auf dem bisherigen User-Verhalten.

Ende des Jahres wird es auch noch mal große Neuigkeiten für Android TV geben: Dann kommt auch hier der Google Assistant zum Einsatz. Damit können Filme auch über Sprachsteuerung abgespielt werden, zudem kann man bei entsprechender Ausstattung auch mithilfe des Assistenten die Wohnzimmerbeleuchtung für die perfekte Movie-Stimmung dimmen.

Mehr Informationen zu Android TV gibt es auf dem Android Developer Blog.

Wer hat die Nase vorn auf dem Smartphone-Markt? Diese Frage stellt sich der IDC regelmäßig. Im aktuellen Jahresbericht erwartet das Marktforschungsunternehmen für 2017 eine Erholung des Marktes und eine Steigerung um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Denn 2016 war mit einem Wachstum von 2,5 Prozent das schlechteste Jahr für die Mobile-Industrie. Dazu heißt es in der Pressemitteilung des IDC:

„2016 was an interesting year for smartphones with some high-growth markets down and other mature markets like the U.S. and China outpacing global growth rates,“ said Ryan Reith, program vice president with IDC’s Worldwide Quarterly Mobile Device Trackers. „Looking ahead, we continue to believe several factors will enable the smartphone market to regain some of its momentum.